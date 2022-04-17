В Мариуполе россияне уничтожили памятник Митрополиту Игнатию

Российские оккупанты уничтожили в Мариуполе памятник Митрополиту Игнатию. Его считают основателем города.

Памятник разрушили 16 апреля. Теперь на его месте лишь руины.

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Ужасные новости. Сгорел краеведческий музей в Мариуполе, место где хранилось наше наследие. Что удалось спасти – неизвестно. Полностью разрушен музей Куинджи. Памятника Митрополиту Игнатию больше нет,

– говорится в сообщении.