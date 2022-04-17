В Мариуполе россияне уничтожили памятник Митрополиту Игнатию
17 апреля 2022 , 11:52Читати новину українською
Источник:фейсбук-страница "Азовские греки"
Российские оккупанты уничтожили в Мариуполе памятник Митрополиту Игнатию. Его считают основателем города.
Памятник разрушили 16 апреля. Теперь на его месте лишь руины.
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Ужасные новости. Сгорел краеведческий музей в Мариуполе, место где хранилось наше наследие. Что удалось спасти – неизвестно. Полностью разрушен музей Куинджи. Памятника Митрополиту Игнатию больше нет,
– говорится в сообщении.
Что известно о митрополите ИгнатииЕго еще называют Митрополитом Мариупольским. Он родился в Греции в 1715 году. В 1778 году по приказу русской императрицы Екатерины II Игнатий призвал верных переселиться из Крыма в приазовские степи. Тогда и возник Мариуполь.
Однако переселенцы начали возмущаться митрополитом, ведь новая местность произвела на них гнетущее впечатление. Поэтому Игнатий покинул Мариуполь и поселился в каменной келье. В 1786 году митрополит умер из-за болезни.
Священный Синод УПЦ канонизировал Игнатия в 1997 году.
Источник: Википедия