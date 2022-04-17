Пам'ятник зруйнували 16 квітня. Тепер на його місці є лише руїни.

До теми У Маріуполі окупанти дають людям лише хліб і воду, але вантажі України з їжею не пропускають

Жахливі новини. Згорів краєзнавчий музей у Маріуполі, місце де зберігалася наша спадщина. Що вдалося врятувати – невідомо. Повністю зруйновано музей Куїнджі. Пам'ятника Митрополиту Ігнатію більше нема,

– мовиться у повідомленні.