Пам'ятник зруйнували 16 квітня. Тепер на його місці є лише руїни.
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Жахливі новини. Згорів краєзнавчий музей у Маріуполі, місце де зберігалася наша спадщина. Що вдалося врятувати – невідомо. Повністю зруйновано музей Куїнджі. Пам'ятника Митрополиту Ігнатію більше нема,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про Митрополита ІгнатіяЙого ще називають Митрополитом Маріупольським. Він народився у Греції у 1715 році. У 1778 році за наказом російської імператорки Катерини II Ігнатій закликав вірних переселитися з Криму до приазовських степів. Тоді і виник Маріуполь.
Однак переселенці почали обурюватися митрополитом, адже нова місцевість справила на них гнітюче враження. Тому Ігнатій покинув Маріуполь та оселився у кам'яній келії. 1786 року митрополит помер через хворобу.
Священний Синод УПЦ канонізував Ігнатія у 1997 році.
Джерело: Вікіпедія