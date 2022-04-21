В Мариуполе так много зверств россиян, что мобильные крематории не помогут, – Венедиктова

Героическая защита Мариуполя украинскими защитниками продолжается. Враг не может получить контроль над всем городом, но совершает зверства в тех районах, которые ему удалось оккупировать.

После Бучи, Бородянки и Ирпеня весь мир узнал о том, на что способны русские оккупанты. Для того чтобы скрыть свои дикие преступления в Мариуполе, россияне решили использовать мобильные крематории. Ирина Венедиктова в эфире национального телемарафона сообщила, что от ответственности они не уйдут ни в коем случае, сообщает 24 канал.

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Россияне не смогут скрыть свои преступления

Как рассказала генеральный прокурор, Украина при поддержке международного сообщества регистрирует все преступления россиян. Оккупантам не удастся скрыть своих диких деяний, к каким бы методам они ни прибегали.

Мы знаем, что россияне стали использовать мобильные крематории. Но в Мариуполе они совершили так много преступлений, что это не спасет. Город 53-й день в полной блокаде, и сейчас нам, прежде всего, важно его деблокировать, – сказала Венедиктова.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе

Сегодня, 21 апреля, из города удалось выехать 4 автобусам с мирными жителями, хотя россияне совершили обстрел точки сбора людей. Оккупанты продолжают совершать обстрел и бомбардировку "Азовстали", хотя Путин приказывал не штурмовать предприятие.

Есть информация о зверствах оккупантов – спутниковые фото показывают, что в поселке Мангуш они могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

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