В Мариуполе в туалет решили впускать только вакцинированных

На рынке в Мариуполе запретили посещать общественную уборную тем, кто не имеет "зеленого сертификата" от COVID-19. Очевидно, правила красной зоны, в которой находится Донбасс, решили расширить.

Такое объявление разместили на Центральном рынке Мариуполя. Соответствующее фото появилось в местных соцсетях.

Тем временем Львовское кафе похвасталось антивакцинаторскими замашками: его закрыли

В туалет – с COVID-сертификатом или отрицательным тестом

На фотографии видно, что воспользоваться уборной смогут только те, кто:

прошел полную или частичную вакцинацию;

имеет отрицательный результат тестирования на COVID-19;

документ о выздоровлении.

На объявлении указано, что такое решение приняла администрация рынка Центрального.



Запрет посещать уборную невакцинированным или без отрицательного теста / Скриншот

Очевидно, туалет на рынке решили подчинить общему правилу о вакцинации для непродовольственных рынков. Так, напомним, они не имеют права работать, если все работники не привиты или не имеют свежего отрицательного ПЦР-теста.



Наличие вакцинации или ПЦР-теста и ограничения / Инфографика 24 канала

Донецкая область – в красной зоне карантина

В Донецкой области, где и расположен Мариуполь, с 18 октября ввели "красный" уровень эпидопасности. Это самые строгие ограничения, которые могут быть сняты только при условии 100% вакцинации учреждений.

В красной зоне карантинв запрещено:

Пребывание на территориях общего пользования без защитных масок.

Работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. А также работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.

Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий.

Эти ограничения не действуют в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей полностью иммунизированы или имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов.