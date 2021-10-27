В Мариуполе в туалет решили впускать только вакцинированных
Источник:инстаграм "MDK Мариуполь"
На рынке в Мариуполе запретили посещать общественную уборную тем, кто не имеет "зеленого сертификата" от COVID-19. Очевидно, правила красной зоны, в которой находится Донбасс, решили расширить.
Такое объявление разместили на Центральном рынке Мариуполя. Соответствующее фото появилось в местных соцсетях.
Тем временем Львовское кафе похвасталось антивакцинаторскими замашками: его закрыли
В туалет – с COVID-сертификатом или отрицательным тестом
На фотографии видно, что воспользоваться уборной смогут только те, кто:
- прошел полную или частичную вакцинацию;
- имеет отрицательный результат тестирования на COVID-19;
- документ о выздоровлении.
На объявлении указано, что такое решение приняла администрация рынка Центрального.
Запрет посещать уборную невакцинированным или без отрицательного теста / Скриншот
Очевидно, туалет на рынке решили подчинить общему правилу о вакцинации для непродовольственных рынков. Так, напомним, они не имеют права работать, если все работники не привиты или не имеют свежего отрицательного ПЦР-теста.
Наличие вакцинации или ПЦР-теста и ограничения / Инфографика 24 канала
Донецкая область – в красной зоне карантина
В Донецкой области, где и расположен Мариуполь, с 18 октября ввели "красный" уровень эпидопасности. Это самые строгие ограничения, которые могут быть сняты только при условии 100% вакцинации учреждений.
В красной зоне карантинв запрещено:
- Пребывание на территориях общего пользования без защитных масок.
- Работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. А также работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
- Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.
- Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий.