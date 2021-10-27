В Мариуполе в туалет решили впускать только вакцинированных

27 октября 2021 , 16:16
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Источник:

инстаграм "MDK Мариуполь"

На рынке в Мариуполе запретили посещать общественную уборную тем, кто не имеет "зеленого сертификата" от COVID-19. Очевидно, правила красной зоны, в которой находится Донбасс, решили расширить.

Такое объявление разместили на Центральном рынке Мариуполя. Соответствующее фото появилось в местных соцсетях.

Тем временем Львовское кафе похвасталось антивакцинаторскими замашками: его закрыли

В туалет – с COVID-сертификатом или отрицательным тестом

На фотографии видно, что воспользоваться уборной смогут только те, кто:

  • прошел полную или частичную вакцинацию;
  • имеет отрицательный результат тестирования на COVID-19;
  • документ о выздоровлении.

На объявлении указано, что такое решение приняла администрация рынка Центрального.


Запрет посещать уборную невакцинированным или без отрицательного теста / Скриншот

Очевидно, туалет на рынке решили подчинить общему правилу о вакцинации для непродовольственных рынков. Так, напомним, они не имеют права работать, если все работники не привиты или не имеют свежего отрицательного ПЦР-теста.


Наличие вакцинации или ПЦР-теста и ограничения / Инфографика 24 канала

Донецкая область – в красной зоне карантина

В Донецкой области, где и расположен Мариуполь, с 18 октября ввели "красный" уровень эпидопасности. Это самые строгие ограничения, которые могут быть сняты только при условии 100% вакцинации учреждений.

В красной зоне карантинв запрещено:

  • Пребывание на территориях общего пользования без защитных масок.
  • Работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. А также работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
  • Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.
  • Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий.
Обратите внимание! Эти ограничения не действуют в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей полностью иммунизированы или имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов.
Автор: Вероніка Климська