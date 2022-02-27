В Мариуполе украинские военные накрыли группу российских разведчиков
27 февраля 2022 , 14:39Читати новину українською
Источник:МВД Украины
МВД Украины сообщает, что в Мариуполе украинские военные накрыли группу технической разведки России. Они убеждали горожан ставить метки на гражданских сооружениях.
Изъяты жесткие диски, ноутбуки, планшеты, фотоаппарат, карты памяти, телефоны – накопители информации с полученными данными в городе Мариуполь.
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Что известно
- При них были русские паспорта и конкретная задача – следить за настроениями местных и подстрекать их содействовать российской оккупации.
- Они убеждали горожан ставить метки на гражданских сооружениях, не объясняя, что в итоге эти дома будут обстреливаться.
Призываем граждан внимательно следить за подозрительными людьми, не вестись на провокации и не становиться пособниками убийств. В случае чего – сообщайте военным, правоохранителям, или по возможности осуществляйте общественные задержания,
– написали в МВД Украины.
Изъятые у разведки вещи / Фото МВД Украины