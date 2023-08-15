Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что ситуация в городе тяжелая. Кое-где рабочие устраивают забастовки.
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Начались забастовки рабочих
У оккупационной администрации Мариуполя, именующей себя "мэрией", экономических проблем нет. В коммунальных предприятиях начались трудности с систематическими выплатами заработных плат. Кое-где это приводит к забастовкам рабочих.
Только у двух фирм нет экономических проблем – министерство обороны России и учреждение "РосКапСтрой".
Имеют монополию на все, что происходит в городе. Речь идет о застройках, работе порта, вывозе зерна. Все остальные испытывают проблемы до такой степени, что Мариуполем ширится призыв "начинать глобальную забастовку" и мариупольцев, и россиян,
– добавил советник мэра Мариуполя.
Россия приостановила поток денег в Мариуполе
Несомненно, экономические проблемы в Мариуполе связаны с курсом доллара и крахом российской экономики.
Андрющенко рассказал, как экономические проблемы влияют на Мариуполь: смотрите видео
"Единственная разница год назад (2022 – 24 Канал) россияне привезли деньги, условно в Донецк, и обратно они в экономику России не попадали, они вертелись на оккупированных территориях", – сказал Андрющенко.
В настоящее время из-за интеграции "строителей" большое количество денег России возвращается в Россию.
Такое впечатление, что экономическое руководство России немного остановит есть этот поток денег, а это в определенной степени вызывает проблемы на оккупированных территориях, в частности в Мариуполе,
– заметил советник мэра Мариуполя.
С точки зрения экономики и Мариуполь, и Россию, не ждет ничего хорошего. Кроме оккупантов и приближенных к ним политических структур, у всех реальные экономические проблемы. Ситуация усугубляется ежедневно с началом этого лета.
Что происходит во временно оккупированном Мариуполе
- В городе 13 августа партизаны ликвидировали базу российских военных путем поджога. В результате были уничтожены три машины врага, а также более 10 оккупантов отвезли в госпиталь.
- Позже стало известно, что партизаны давно следили за этой базой и готовились к операции. А действовать решили, когда в Мариуполь приехал гауляйтер так называемой ДНР Денис Пушилин со своими заместителями. В настоящее время полиция и росгвардия, которые должны были охранять базу, сосредоточили внимание на других объектах. И партизаны воспользовались этой ситуацией.
- Ранее 11 августа в селе Урзуф, недалеко от Мариуполя, произошла перестрелка, в которой приняли участие кадыровцы Они "отдыхали" в деревне, как вдруг возник конфликт с местной военной комендатурой. После спора началась стрельба. В результате погибли 7 гражданских: две девушки-подростки, четверо парней и женщина.