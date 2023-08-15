Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що ситуація у місті важка. Подекуди робітники влаштовують страйки.

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Почалися страйки робітників

В окупаційної адміністрації Маріуполя, які іменують себе "мерією", економічних проблем немає. Натомість в комунальних підприємствах почалися труднощі із систематичними виплатами заробітних плат. Подекуди це призводить до страйків робітників.

Лише у двох фірм немає економічних проблем – міністерство оборони Росії та установа "РосКапСтрой".

Мають монополію на все, що відбувається у місті. Мовиться про забудови, робота порту, вивіз зерна. Усі інші мають проблеми до такого ступеня, що Маріуполем шириться заклик "починати глобальний страйк" і маріупольців, і росіян,

– додав радник мера Маріуполя.

Росія призупинила потік грошей у Маріуполь

Безсумнівно, економічні проблеми у Маріуполі пов'язані із курсом долара та певним крахом російської економіки.

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"Єдина різниця, рік тому (2022 – 24 Канал) росіяни привезли гроші, умовно в Донецьк, і назад вони в економіку Росії не потрапляли, вони крутились на окупованих територіях", – сказав Андрющенко.

Наразі через інтеграцію "будівельників" велика кількість грошей Росії повертається в Росію.

Таке враження, що економічне керівництво Росії трохи зупиняє цей потік грошей, а це певною мірою викликає проблеми на окупованих територіях, зокрема в Маріуполі,

– зауважив радник мера Маріуполя.

З погляду економіки і Маріуполь, і Росію, не чекає щось добре. Окрім окупантів і наближених до них політичних структур, у всіх реальні економічні проблеми. Ситуація погіршується щодня з початком цього літа.

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