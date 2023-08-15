Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що ситуація у місті важка. Подекуди робітники влаштовують страйки.
Дивіться також Безкарність та багато алкоголю: Андрющенко назвав причини конфліктів між окупантами у Маріуполі
Почалися страйки робітників
В окупаційної адміністрації Маріуполя, які іменують себе "мерією", економічних проблем немає. Натомість в комунальних підприємствах почалися труднощі із систематичними виплатами заробітних плат. Подекуди це призводить до страйків робітників.
Лише у двох фірм немає економічних проблем – міністерство оборони Росії та установа "РосКапСтрой".
Мають монополію на все, що відбувається у місті. Мовиться про забудови, робота порту, вивіз зерна. Усі інші мають проблеми до такого ступеня, що Маріуполем шириться заклик "починати глобальний страйк" і маріупольців, і росіян,
– додав радник мера Маріуполя.
Росія призупинила потік грошей у Маріуполь
Безсумнівно, економічні проблеми у Маріуполі пов'язані із курсом долара та певним крахом російської економіки.
Андрющенко розповів, як економічні проблеми впливають на Маріуполь: дивіться відео
"Єдина різниця, рік тому (2022 – 24 Канал) росіяни привезли гроші, умовно в Донецьк, і назад вони в економіку Росії не потрапляли, вони крутились на окупованих територіях", – сказав Андрющенко.
Наразі через інтеграцію "будівельників" велика кількість грошей Росії повертається в Росію.
Таке враження, що економічне керівництво Росії трохи зупиняє цей потік грошей, а це певною мірою викликає проблеми на окупованих територіях, зокрема в Маріуполі,
– зауважив радник мера Маріуполя.
З погляду економіки і Маріуполь, і Росію, не чекає щось добре. Окрім окупантів і наближених до них політичних структур, у всіх реальні економічні проблеми. Ситуація погіршується щодня з початком цього літа.
Що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі
- В місті 13 серпня партизани ліквідували базу російських військових шляхом підпалу. Внаслідок цього було знищено три машини ворога, а також понад 10 окупантів відвезли до шпиталю.
- Пізніше стало відомо, що партизани давно стежили за цією базою та готувались до операції. А діяти вирішили, коли до Маріуполя приїхав гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін зі своїми заступниками. В цей час поліція та росгвардія, які мали охороняти базу зосередили увагу на інших об'єктах. І партизани скористалися цією ситуацією.
- Раніше 11 серпня в селі Урзуф, що неподалік від Маріуполя, сталася перестрілка, в якій взяли участь кадирівці. Вони "відпочивали" в селі, як раптом виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою. Після суперечки почалась стрілянина. Внаслідок неї загинуло 7 цивільних: двоє дівчат-підлітків, четверо хлопців і жінка.