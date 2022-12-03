За время оккупации возросло количество могил на главном кладбище Мариуполя: спутниковые фото

Трудно даже представить, что происходит в оккупированном россиянами Мариуполе. Оставшиеся местные жители живут, словно в Аду. Об этом свидетельствуют данные спутников, зафиксировавших увеличение площади захоронений на городском кладбище.

Обновленные данные предоставила компания Maxar Technologies. Соответствующие фотографии она опубликовала в твиттере.

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Maxar предлагает сравнить 2 фото главного городского кладбища "Старокрымское" на западной окраине Мариуполя. Одна из фотографий датируется 29 марта, а другая – 30 ноября. На снимках очень хорошо видно, что могил на кладбище стало гораздо больше. Все они – свежие, то есть людей похоронили не так давно.

В Мариуполе выросло количество захоронений / Фото Maxar

оккупанты стирают город с лица земли

Кроме того, компания опубликовала фото, свидетельствующие о циничном поступке оккупантов в Мариуполе. Россияне массово сносят многоэтажки в городе. Дома были разрушены или повреждены в результате бомбежек кафиров.

Оккупанты сносят дома в Мариуполе / Фото Maxar

Добавим, что российские оккупанты фактически стирают города и села Украины с лица земли. Чтобы скрыть свои преступления, враг уже начал "удалять" дома Мариуполя на картах. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец привел историю дома, расположенного по адресу: улица Азовстальская, 33.

Россияне начали удалять дома на картах. Вот пример, как российские военные уничтожили дом в Мариуполе по улице Азовстальской, 33. Сейчас его снесли. На карте Google еще есть, а в Яндексе и в реальности – его удалили, он перестал существовать,

– заявил Лубинец.

Он добавил, что оккупанты планируют снести еще примерно тысячу домов.

Какая ситуация в Мариуполе

В городе, оккупированном россиянами, происходит настоящий ужас. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 90% инфраструктуры. В горсовете сообщили, что в Мариуполе умирает примерно 150 человек в неделю.