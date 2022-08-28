Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что пока россияне не усомняются в собственном "полководце", масштабных изменений не стоит и ждать.

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Их нужно зажать так, чтобы сами россияне усомнились в качествах своего полководца. Мариупольские дети видели больше войны, чем ваш путин за всю свою жизнь,

– убежден Николай Давидюк.

По словам политолога, нужно разбить путина вдребезги, как "полководца", именно после этого придет физическая и политическая смерть этого персонажа.

В ЕС хотят ограничить визы для россиян

Президент Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам россии. Глава государства убежден, что ответный шаг повлечет за собой давление со стороны россиян на режим путина. Призыв Зеленского поддержал ряд стран, среди которых Эстония, Латвия, Чехия, Польша и Финляндия.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу виз гражданам россии. Эстонское правительство ввело ряд ограничений для граждан россии, в результате чего многим категориям россиян не въехать в Эстонию.

Глава правительства Финляндии Санна Марин считает, что россиянам следует ограничить выдачу туристических виз на общеевропейском уровне.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает соответствующий запрет. Шольц отметил, что важно не осложнять жизнь оппонентам кремля. Также отказалась вводить запрет на въезд российских туристов Португалия и правительство Венгрии.

Российские оппозиционеры жалуются, что ограничения могут помешать покинуть россию тем категориям населения, которые не поддерживают путина. В то же время российские либералы забывают, что могут убегать от преследований в Турцию или другие страны Востока.

В конце концов Польша и Чехия уже прекратили выдавать туристические визы "простым невиновным русским". Также говорится о принятии глобального запрета на выдачу виз россиянам в ЕС. Представители ЕС объясняют, что цель "усложнить получение визы и увеличить перечень документов".