Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що поки росіяни не засумніваються у власному "полководці", масштабних змін годі й чекати.

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Їх потрібно затиснути так, аби самі росіяни засумнівались у якостях свого "полководця". Маріупольські діти бачили більше війни, аніж ваш путін за все своє життя,

– переконаний Микола Давидюк.

За словами політолога, потрібно розбити путіна вщент, як "полководця", саме після цього прийде фізична і політична смерть цього персонажа.

У ЄС хочуть обмежити візи для росіян

Президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім громадянам росії. Глава держави переконаний, що відповідний крок спричинить тиск з боку росіян на режим путіна. Заклик Зеленського підтримали ряд країн, серед яких Естонія, Латвія, Чехія, Польща та Фінляндія.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу віз громадянам росії. Естонський уряд ввів низку обмежень для громадян росії, унаслідок чого багатьом категоріям росіян не в'їхати до Естонії.

Очільниця уряду Фінляндії Санна Марін вважає, що росіянам слід обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує відповідну заборону. Шольц наголосив на тому, що важливо не ускладнювати життя опонентам кремля. Також відмовилася запроваджувати заборону на в'їзд російських туристів Португалія та уряд Угорщини.

російські опозиціонери скаржаться, що обмеження можуть завадити покинути росію тим категоріям населення, які не підтримують путіна. Водночас російські ліберали забувають, що мають змогу тікати від переслідувань до Туреччини чи інших країн Сходу.

Зрештою, Польща та Чехія вже припинили видавати туристичні візи "простим нєвіновним рускім". Також мовиться про прийняття глобальної заборони на видачу віз росіянам у ЄС. Представники ЄС пояснюють, що мають на меті "ускладнити отримання візи та збільшити перелік документів".