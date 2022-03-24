Мариупольское направление очень тяжело идет, – Верещук об эвакуации людей

Ирина Верещук рассказала, как работают "гуманитарные коридоры", о которых были договоренности на 24 марта 2022 года.

По ее словам, мариупольское направление очень тяжело идет. Там уже накопилось около 40 автобусов, ожидающих людей.

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"Оккупанты не позволяют пройти блокпост в Бердянске, удерживают наши автобусы. Сейчас мы снова обращаемся к "Красному кресту", к российской стороне с требованием дать возможность людям выехать в Запорожье", – сообщила Ирина Верещук.

Кроме того, она добавила, что Киевская область и другие, заявленные 24 марта, идут лучше. Однако, например, в Макарове не было определенного количества людей, чтобы заполнить автобусы.

"Сейчас будем смотреть, что с маршрутами и как нужно их изменить, чтобы те люди, которые хотят выбраться, получили такую ​​возможность", – добавила Верещук.

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