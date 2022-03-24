За її словами, маріупольський напрямок дуже важко йде. Там вже накопичилося близько 40 автобусів, які очікують людей.

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"Окупанти не дозволяють пройти блокпост в Бердянську, утримують наші автобуси. Наразі ми знову звертаємося до "Червоного хреста", до російської сторони з вимогою дати можливість людям виїхати до Запоріжжя", – повідомила Ірина Верещук.

Крім того, вона додала, що Київська область й інші, які були заявлені 24 березня, йдуть краще. Проте, наприклад, в Макарові не було певної кількості людей, щоб навіть заповнити автобуси.

"Зараз будемо бачити що з маршрутами та як треба їх змінити, щоб ті люди, які хочуть вибратися, отримали таку можливість", – додала Верещук.

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