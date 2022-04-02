В Мариупольском зоопарке из-за обстрела пострадали животные
Источник:MRPL.CITY
От действий российских оккупантов страдают не только люди, но и животные. В результате обстрелов врага пострадали животные в Мариупольском зоопарке.
Директор зоопарка решил остаться в Мариуполе
Российские военные ровняют с землей Мариуполь, еще и оказавшийся в их блокаде. Покинуть город не могут ни люди, ни животные, ставшие заложниками оккупантов.
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Из-за обстрела в зоопарке Мариуполя убиты несколько животных. Уцелевшие звери очень напуганы. Животным приходится находиться в клетках под грохот обстрелов.
Смотрите видео из мариупольского зоопарка
Российские оккупанты спровоцировали гуманитарный кризис в Мариуполе, который не мог не сказаться на животных. К сожалению, заканчиваются запасы корма для зверей.
Директор зоопарка Савелий Вашура решил остаться в городе. Он будет стараться поддерживать порядок и сохранить жизнь животных.
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