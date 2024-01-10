Объявил голодовку: осужденный экс-глава МВД Польши назвал себя политзаключенным

Вечером 9 января в Президентском дворце Польши правоохранители задержали экс-главу МВД Мариуша Каминского. Вместе с ним в тюрьму попал его заместитель Мацей Вонсик. Однако Каминский уже с первого дня заключения объявил голодовку.

Политиков обвиняют в махинациях и коррупции. Оба еще в декабре 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы.

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Каминский объявил голодовку

Бывший министр внутренних дел Польши сообщил о голодовке в заявлении на имя министра юстиции. По словам Каминского, подобные обвинения и действия по лишению его депутатского мандата являются лишь актами политической мести.

Как политический заключенный, с первого дня заключения я начинаю голодовку,

– говорится в заявлении Каминского.

Экс-руководитель МВД Польши требует "немедленного освобождения" из тюрьмы всех членов бывшего руководства Центрального антикоррупционного бюро. Речь идет о тех, на кого распространяется акт помилования, изданный в 2015 году президентом Польши.

На его заявление отреагировала заместитель министра юстиции Мария Эйхарт. По ее словам, это индивидуальное решение Мариуша Каминского.

В то же время она подчеркнула, что бывший министр внутренних дел и его экс-заместитель Мацей Вонсик не отвечают европейским критериям, чтобы считаться политическими заключенными.

Что этому предшествовало