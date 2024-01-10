Объявил голодовку: осужденный экс-глава МВД Польши назвал себя политзаключенным
Источник:RMF24
Вечером 9 января в Президентском дворце Польши правоохранители задержали экс-главу МВД Мариуша Каминского. Вместе с ним в тюрьму попал его заместитель Мацей Вонсик. Однако Каминский уже с первого дня заключения объявил голодовку.
Политиков обвиняют в махинациях и коррупции. Оба еще в декабре 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы.
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Каминский объявил голодовку
Бывший министр внутренних дел Польши сообщил о голодовке в заявлении на имя министра юстиции. По словам Каминского, подобные обвинения и действия по лишению его депутатского мандата являются лишь актами политической мести.
Как политический заключенный, с первого дня заключения я начинаю голодовку,
– говорится в заявлении Каминского.
Экс-руководитель МВД Польши требует "немедленного освобождения" из тюрьмы всех членов бывшего руководства Центрального антикоррупционного бюро. Речь идет о тех, на кого распространяется акт помилования, изданный в 2015 году президентом Польши.
На его заявление отреагировала заместитель министра юстиции Мария Эйхарт. По ее словам, это индивидуальное решение Мариуша Каминского.
В то же время она подчеркнула, что бывший министр внутренних дел и его экс-заместитель Мацей Вонсик не отвечают европейским критериям, чтобы считаться политическими заключенными.
Что этому предшествовало
- Польская полиция 9 января получила документы на основании решения суда, в которых говорилось об аресте депутатов Сейма Польши Мариуша Каминского и Мацея Вонсика. Впрочем, осужденные с утра скрывались в Президентском дворце.
- Депутаты от бывшей партии власти "Право и справедливость" в декабре 2023 года были осуждены по так называемому земельному делу. Дело начинается еще с периода, когда Каминский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, а Вонсик был его заместителем.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию с осужденными политиками бывшей руководящей партии "Право и справедливость". Он назвал эту ситуацию экстраординарной и добавил, что создает опасный прецедент. Туск подчеркнул, что Каминский и Вонсик просто воспользовались ситуацией, поскольку никто не будет силой выводить их из такого места. Он обратился с призывом к Анджею Дуде. Премьер-министр также отметил, что Каминский и Дуда, а также другие лидеры партии "Право и справедливость" будут нести полную ответственность за "саботаж" конституции.