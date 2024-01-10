Політиків звинувачують у махінаціях і корупції. Обох ще у грудні 2023 року засудили до двох років позбавлення волі.
Дивіться також Росія провокувала Польщу, їй це вдалось: важлива розмова з офіцером ЗСУ
Камінський оголосив голодування
Колишній міністр внутрішніх справ Польщі повідомив про голодування у заяві на ім'я міністра юстиції. За словами Камінського, подібні звинувачення та дії щодо позбавлення його депутатського мандата є лише актами політичної помсти.
Як політичний в'язень, з першого дня ув'язнення я починаю голодування,
– мовиться в заяві Камінського.
Екочільник МВС Польщі вимагає "негайного звільнення" з в'язниці всіх членів колишнього керівництва Центрального антикорупційного бюро. Мовиться про тих, на кого поширюється акт помилування, виданий у 2015 році президентом Польщі.
На його заяву відреагувала заступниця міністра юстиції Марія Ейхарт. За її словами, це індивідуальне рішення Маріуша Камінського.
Водночас вона наголосила, що колишній міністр внутрішніх справ та його ексзаступник Мацей Вонсік не відповідають європейським критеріям, щоб вважатися політичними в'язнями.
Що цьому передувало
- Польська поліція 9 січня отримала документи на підставі рішення суду, у яких мовилося про арешт депутатів Сейму Польщі Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка. Втім, засуджені від ранку переховувалися у Президентському палаці.
- Депутати від колишньої партії влади "Право і справедливість" у грудні 2023 року були засуджені у так званій земельній справі. Справа починається ще з періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро, а Вонсік був його заступником.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію із засудженими політиками колишньої керівної партії "Право і справедливість". Він назвав цю ситуацію екстраординарною та додав, що вона створює небезпечний прецедент. Туск наголосив, що Камінський та Вонсік просто скористалися ситуацією, оскільки ніхто не буде силою виводити їх з такого місця. Він звернувся із закликом до Анджея Дуди. Прем'єр-міністр також зазначив, що Камінський та Дуда, а також інші лідери партії "Право та справедливість" будуть нести повну відповідальність за "саботаж" конституції.