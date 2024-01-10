Політиків звинувачують у махінаціях і корупції. Обох ще у грудні 2023 року засудили до двох років позбавлення волі.

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Камінський оголосив голодування

Колишній міністр внутрішніх справ Польщі повідомив про голодування у заяві на ім'я міністра юстиції. За словами Камінського, подібні звинувачення та дії щодо позбавлення його депутатського мандата є лише актами політичної помсти.

Як політичний в'язень, з першого дня ув'язнення я починаю голодування,

– мовиться в заяві Камінського.

Екочільник МВС Польщі вимагає "негайного звільнення" з в'язниці всіх членів колишнього керівництва Центрального антикорупційного бюро. Мовиться про тих, на кого поширюється акт помилування, виданий у 2015 році президентом Польщі.

На його заяву відреагувала заступниця міністра юстиції Марія Ейхарт. За її словами, це індивідуальне рішення Маріуша Камінського.

Водночас вона наголосила, що колишній міністр внутрішніх справ та його ексзаступник Мацей Вонсік не відповідають європейським критеріям, щоб вважатися політичними в'язнями.

Що цьому передувало