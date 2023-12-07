Как она объяснила, это была обычная рабочая шутка, которую случайно зафиксировала камера. Однако некоторые зрители могли этого не понять.
Смотрите также Ходят на пиво и наслаждаются жизнью: мужчина завел себе двух уток и берет их повсюду
Средний палец в эфире
Как объяснила ведущая Марьям Мошири, при отсчете времени до запуска эфира она решила пошутить с коллегами – она показала им средний палец. Однако, случайно этот момент попал в первые секунды трансляции. Съемочная команда вроде бы на это отреагировала с юмором, а зрители могли воспринять это не так, как было на самом деле.
Я делала вид, что веду обратный отсчет, когда режиссер отсчитывал от 10 до 0 пальцами, чтобы показать число. То есть от 10 пальцев до одного. Когда мы дошли до 1, я в шутку повернула палец, не понимая, что это будет снято на камеру.
– написала британка.
Телеведущая добавила, что это была глупая шутка, предназначенная для небольшого количества ее товарищей – она сожалеет, что это попало в эфир. В своем посте она извиняется перед всеми, кого это обидело или огорчило.
Момент с попавшим в эфир средним пальцем: смотрите видео
Скандал с ведущей из Украины
- Около 1,5 месяца назад в разговоре с Михаилом Подоляком ведущая телемарафона Ольга Немцева сравнила поведение Путина с аутизмом. Поэтому она нарвалась на хейт в сети – люди утверждали, что это дискриминация людей с этим диагнозом.
- В сети поинтересовались у журналистки, понимает ли она, какой вред она наносит тысячам детей и взрослых с аутизмом – ставя знак "равно" между ними и главным убийцей и военным преступником мира.
- В ответ на обращение трех нардепов, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец пообещал проверить высказывания Ольги Немцевой. Если нарушение прав человека подтвердится – будут приниматься меры.