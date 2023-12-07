Как она объяснила, это была обычная рабочая шутка, которую случайно зафиксировала камера. Однако некоторые зрители могли этого не понять.

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Средний палец в эфире

Как объяснила ведущая Марьям Мошири, при отсчете времени до запуска эфира она решила пошутить с коллегами – она показала им средний палец. Однако, случайно этот момент попал в первые секунды трансляции. Съемочная команда вроде бы на это отреагировала с юмором, а зрители могли воспринять это не так, как было на самом деле.

Я делала вид, что веду обратный отсчет, когда режиссер отсчитывал от 10 до 0 пальцами, чтобы показать число. То есть от 10 пальцев до одного. Когда мы дошли до 1, я в шутку повернула палец, не понимая, что это будет снято на камеру.

– написала британка.

Телеведущая добавила, что это была глупая шутка, предназначенная для небольшого количества ее товарищей – она сожалеет, что это попало в эфир. В своем посте она извиняется перед всеми, кого это обидело или огорчило.

Момент с попавшим в эфир средним пальцем: смотрите видео

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