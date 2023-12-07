Як вона пояснила, то це був звичайний робочий жарт, який випадково зафіксувала камера. Однак деякі глядачі могли це не зрозуміти.

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Середній палець в ефірі

Як пояснила ведуча Мар'ям Моширі, під час відрахунку часу до запуску ефіру вона вирішила пожартувати з колегами – вона показала їм середній палець. Однак випадково цей момент потрапив у перші секунди трансляції. Знімальна команда начебто на це відреагувала з гумором, а глядачі могли сприйняти це не так, як було насправді.

Я вдавала, що веду зворотний відлік, коли режисер відраховував від 10 до 0 пальцями, щоб показати число. Тобто, від 10 пальців до одного. Коли ми дійшли до 1, я жартома повернула палець, не розуміючи, що це буде знято на камеру.

– написала британка.

Телеведуча додала, що це був дурний жарт, призначений для невеликої кількості її товаришів – вона шкодує, що він потрапив до ефіру. У своєму пості вона просить вибачення перед усіма, кого це образило чи засмутило.

Момент з середнім пальцем, що потрапив до ефіру: дивіться відео

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