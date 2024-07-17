Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа" по собственному заявлению. Она заявила, что больше не хочет ассоциировать себя с фракцией.

Депутат опубликовала видео, на котором заместитель спикера Рады Александр Корниенко зачитывает соответствующее объявление в парламенте. Теперь в "Слуге народа" 233 человека.

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Безуглая прокомментировала выход из фракции

Безуглая 17 июля сообщила, что направила заявление о выходе из парламентской фракции "Слуга народа".

Она заявила, что "не понимает" приоритеты коллег из Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны, а еще обвинила депутатов фракции в том, что они якобы объединяются с оппозицией в вопросах саботажа.

Безуглая также написала, что после ее конфликта с Комитетом "самые большие атаки" она имела от членов родной фракции. Поэтому она больше "не имеет моральных сил ассоциировать себя с фракцией" и ей "больно", что она не может пробиться к президенту.

Стоит отметить, что это второй раз Марьяна Безуглая подала заявление на выход из фракции "Слуга народа". Ранее она делала это в январе 2024 года. Впоследствии нардеп написала, что его якобы не приняли из-за неправильного оформления: "я подавала заявление на выход из фракции, но его завернули, "неправильно оформлено". Короче, формально не отпускают".

Однако она утверждает, что на этот раз все "окончательно".

Стоит также напомнить, что из партии "Слуга народа" Безуглая вышла в феврале 2024 года.