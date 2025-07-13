Марьяна Безуглая снова вляпалась в скандал: ложь против военных не прошла

Депутат Марьяна Безуглая снова оказалась в центре громкого скандала из-за безосновательных обвинений против публичных украинских военных. Писатель Илларион Павлюк и журналист Майкл Щур резко ответили ей, опровергнув ложь о своей службе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение депутата. Депутат Марьяна Безуглая снова оказалась в центре скандала из-за голословных обвинений в адрес публичных украинских военных.

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Павлюк и Щур развенчали ложь Безуглой

В своей заметке она поставила под сомнение честность службы журналиста Майкла Щура (Романа Винтонива) и писателя Иллариона Павлюка, заявив, что они якобы избегают передовой, а вместо этого обслуживают пиар-интересы Минобороны.

Безуглая в частности заявила, что Щур так и не стал "настоящим воином", а Павлюка обвинила в работе на Кирилла Тимошенко и "создании образа Умерова". Однако оба быстро и публично опровергли ее слова.

Илларион Павлюк напомнил, что еще в апреле 2024 года завершил работу в Министерстве обороны и теперь служит в другом подразделении, не имея отношения к коммуникациям.

Если кто-то пропустил: я давно уже не в Минобороны,

– подчеркнул он.

Майкл Щур тоже решительно ответил Безугле, отметив, что с мая 2024-го не имеет никакого отношения к медийной работе Минобороны, а с ноября 2024 года служит в подразделении ТРО, где не занимается коммуникациями.

Марьяна Безуглая распространяет ложь. Буквально,

– подчеркнул журналист.

Это уже не первый случай, когда Безуглая позволяет себе публично атаковать известных военных. В июне она дерзко заявила, что обстрел квартиры певца Тараса Тополи – это "карма" за якобы "фейковую службу". Тополя ответил, объявив саркастический сбор "на психиатра для Марьяны", а сама Безуглая заявила, что отдаст собранное на дроны.

Скандалы с участием депутата еще раз доказывают, что ее посты больше похожи на попытки дискредитировать тех, кто действительно защищает страну, чем на реальную борьбу с несправедливостью.