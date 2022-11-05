Говорили, что отправят в лагерь в России и ребенка заберут, – освобожденная из плена Мамонова

Марьяна Мамонова служила на передовой в Мариуполе с начала полномасштабной войны. Когда город окружили, она узнала о своей беременности и уже некуда было идти. Незадолго после этого военная медик попала в русский плен.

Батальон Марьяны дислоцировался на металлургическом заводе имени Ильича – одном из последних украинских оплот в городе. Отойти от базы означало риск смерти или плена.

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Как беременная Марьяна попала в плен

Защитница напоминает, что их машину остановили и сказали: "С этого момента вы заключенные в Российской Федерации. Шаг вправо или шаг влево и мы стреляем".

Я вернулась к ребятам, с которыми была, и сказала: "Скажите, что нас не берут в плен. Скажите, что нас не берут в плен! Я была так испугана",

– рассказала она.

Но ее самые плохие опасения стали реальностью.

Марьяну и ее коллег на 3 дня перевели на склад хранения, а затем отправили в колонию во временно оккупированной Еленовке.

Говорили, что заберут ребенка: медик рассказала об условиях в плену

Первые месяцы Марьяна спала на полу и была лишена доступа к здоровой пище и свежему воздуху. Ее запугивали и угрожали во время допросов, и однажды ей запретили пользоваться туалетом на 9 месяце беременности. Защитница боялась, что ее ребенок родится в неволе и его заберут оккупанты.

Марьяна была доставлена ​​на склад, где она снялась в опубликованном в соцсетях видео заключенных. Вскоре после того, когда ее схватили, ее допросил российский чиновник.

Он сказал, что если я не отвечу так, как ему нужно, он отправит меня в лагерь в Россию, а моего ребенка заберут,

– сказала Марианна.

Следователь также пригрозил, что его ребенка переведут из одного детского дома в другой, что сделает невозможным его отслеживание.

Также оккупанты запугивали женщину собаками, чтобы заставить ее делать ложные заявления.

В течение всего испытания медицинское образование Марианы давало ей уверенность в том, что ее беременность протекает нормально. Но условия в тюрьме были плохими. 40 женщин жили в маленькой комнате, рассчитанной на шестерых.

Старые женщины спали по двое или по трое на кровати. Я спала на полу под кроватью с подругой. У меня была пара подушек и одеяло,

– сказала она.

Позже Мариану перевели в меньшую комнату, где она спала на деревянном матрасе на полу.

Первые несколько месяцев с ней обращались так же, как и со всеми остальными женщинами-узниками. Но когда она была на седьмом месяце беременности, врач сказал, что ей нужно больше свежего воздуха и ей разрешили гулять по двору. Однако это зависело от того, какой охранник дежурил. Иногда она могла провести на улице полдня, иногда ее вообще не выпускали.

В плену начались осложнения беременности

В июле у Марьяны развилось осложнение и ее доставили в больницу на УЗИ. Женщина впервые увидела своего ребенка.

Я видела его маленькие ручки и ножки. Он разжал кулачок и показал мне свои пять пальчиков. Я плакала и плакала. Мне сказали, что ребенок в порядке, но он очень маленький, и мне нужно больше есть и принимать больше витаминов,

– сказала она.

Когда она вернулась в тюрьму, некоторые охранники сжалились над ней и принесли ей домашнюю пищу и витамины. Впоследствии ее перевели в роддом в Донецке, где к ней хорошо относились, но угроза разлуки с ребенком осталась.

Возникли две возможности: или Марьяну отправят в тюрьму в Донецке, где она сможет жить со своим ребенком, пока будет кормить грудью. Или ее отвезут в учреждение в России, где у нее заберут ребенка, когда ему исполнится 3 года. Мариана чувствовала, что обмен был ее последней надеждой.

Оккупанты не пускали беременную в туалет

В день Х Марьяну Мамонову вместе с десятками других заключенных перевели в российский город недалеко от украинской границы. Там ей завязали глаза, связали руки и посадили на военный самолет, где с другими заключенными она улетела в Беларусь.

Дорога заняла 20 часов, но охранявшие Мариану российские солдаты отказались пустить ее в туалет, несмотря на то, что она была на девятом месяце беременности.

Они говорили использовать ей бутылку, однако она говорила, что не сможет этого сделать, потому что ей очень больно.

Напомним, что Марьяна Мамонова – одна из тех, кого удалось обменять на Медведчука. Она очень беспокоилась, что ей придется рожать в неволе, однако ребенок дотерпел до тех пор, как мама окажется на родной земле.

Защитница родила утром 15 сентября – через 4 дня после того, как попала на подконтрольную Украине территорию.

Марьяна родила здоровую девочку, которую назвала Анной. Она весила 3,2 килограмма – в пределах нормы.

Марьяна Мамонова родила девочку: смотрите видео