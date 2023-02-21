На знак солидарности жил в палатке: бывший пилот США приехал в Украину помогать ВСУ

Журналисты рассказали историю об американском ветеране Марке Линдквисте, собравшем в США почти сто тысяч долларов на поддержку Вооруженных Сил нашего государства. С этими деньгами он лично прибыл в Украину, чтобы передать их нуждающимся воинам.

Известно, что в городе Фарго (штат Северная Дакота) бывший военный почти три недели жил в палатке в знак солидарности с украинскими бойцами. Линдквиста не испугали даже ночные двадцатиградусные морозы и снежные бури. Собственно, так ему удалось собрать деньги: он снимал свою жизнь на видео, призывая людей к пожертвованиям.

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Требует от США передать Украине истребители и будет продолжать собирать деньги

По состоянию на 21 февраля 2023 года известно, американский ветеран ездит по украинским городам, пострадавшим от действий оккупантов, чтобы потом рассказать обо всем своим землякам за океаном. В частности, он уже бывал в Днепре, Запорожье и Виннице. В одном из городов он увидел на разбомбленной площади разрушенный дом культуры и не мог сдержать своего недовольства.

Я очень злой. Я вижу здесь нарушение свободы Украины и украинцев. Это те принципы, в которые мы верим. Поэтому я сейчас здесь,

– сказал Марк Линдквист журналистам после посещения Винницы.

Кроме того, в социальных сетях он неоднократно обращался к американцам, призывая их писать в Пентагон и потребовать отправить нашему государству истребители F-16. Заметим, что именно по поводу этих летательных аппаратов в последние недели ведет Киев переговоры с Западом.

Телевизионный сюжет о деятельности американского ветерана в Украине: смотрите видео ТСН

Добавим, что на годовщину с начала широкомасштабной войны – то есть 24 февраля – Марк Линдквист планирует отправляться домой в Соединенные Штаты Америки. Там он, конечно, отдыхать не собирается, а наоборот – будет собирать новую помощь для наших Вооруженных Сил.

США пока не приняли решение по самолетам

К этой теме вспомним заявление советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка по истребителям F-16, о которых, собственно, говорил американский ветеран. По словам представителя ОП, во время того, как Байден наведывался в Украину 20 февраля и услышал воздушную тревогу, он понял нечто важное. Это касается как раз того, что нашему государству крайне необходимы летательные аппараты, чтобы защитить небо.

Однако заметим, что пока в США все еще сомневаются в поставках ВСУ такого типа авиации. Ускорить процесс переговоров, как ни странно, пытается наш самый верный партнер Польши. Кстати, в Варшаве на днях появился видеоборд с надписью: "Байден, передай F-16 Украине".

Зачем Украине крайне необходимы истребители: смотрите видеообъяснение от 24 Канала