Відомо, у місті Фарго, що у штаті Північна Дакота, колишній військовий майже три тижні жив у наметі на знак солідарності з українськими бійцями. Не злякали Ліндквіста навіть нічні двадцятиградусні морози й сніжні бурі. Власне, так йому вдалось зібрати гроші: він знімав своє життя на відео, заохочуючи людей до пожертв.

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Вимагає від США передати Україні винищувачі та продовжуватиме збирати гроші

Станом на 21 лютого 2023 року відомо, американський ветеран їздить українськими містами, які постраждали від дій окупантів, аби потім розказати про все своїм землякам за океаном. Зокрема, він уже бував у Дніпрі, Запоріжжі та Вінниці. В одному з міст він побачив на розбомбленій площі зруйнований будинок культури та не міг стримати свого невдоволення.

Я дуже злий. Я бачу тут порушення свободи України та українців. Це ті принципи, в які ми віримо. Тому я зараз тут,

– сказав Марк Ліндквіст журналістам після відвідин Вінниці.

Окрім того, у соціальних мережах він неодноразово звертався до американців, закликаючи їх писати до Пентагону й вимагати надіслати нашій державі винищувачі F-16. Зауважимо, що саме стосовно цих літальних апаратів останніми тижнями веде Київ перемовини зі Заходом.

Телевізійний сюжет про діяльність американського ветерана в Україні: дивіться відео ТСН

Додамо, що на річницю від початку широкомасштабної війни – себто 24 лютого – Марк Ліндквіст планує вирушати додому в Сполучені Штати Америки. Там він, звісно, відпочивати не збирається, а навпаки – збиратиме нову допомогу для наших Збройних Сил.

США поки не ухвалили рішення щодо літаків

До цієї теми згадаємо заяву радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка щодо винищувачів F-16, про які, власне, говорив американський ветеран. За словами представника ОП, під час того, як Байден навідувався в Україну 20 лютого та почув повітряну тривогу, він зрозумів дещо важливе. Стосується це якраз-таки того, що нашій державі вкрай необхідні літальні апарати для того, аби захистити небо.

Однак зауважимо, що поки в США все ще вагаються щодо постачань ЗСУ такого типу авіації. Пришвидшити процес перемовин, як не дивно, намагається наш найвірніший партнер Польща. До речі, у Варшаві днями з'явився відеоборд з написом: "Байдене, передай F-16 Україні".

Для чого Україні вкрай необхідні винищувачі: дивіться відеопояснення від 24 Каналу