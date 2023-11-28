Уверенно лидирует: западные СМИ назвали главного кандидата на пост генсека НАТО
Источник:AFP
В Североатлантическом альянсе продолжаются обсуждения кандидатуры нового генерального секретаря. Уже есть очевидный фаворит, который с большой вероятностью станет преемником Йенса Столтенберга.
По информации СМИ, речь идет о Марке Рютте. В настоящее время он занимает должность премьер-министра Нидерландов.
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Какие шансы у Марка Рютте
По мнению дипломатов, Рютте имеет поддержку от ключевых стран НАТО – Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии. Но в то же время избрание нового руководителя НАТО может быть затруднено из-за вероятного сопротивления Венгрии и Турции.
Препятствием также может стать ситуация, которая сейчас происходит в Нидерландах, а именно победа Партии свободы на досрочных парламентских выборах. Ее руководителем является ультраправый популист Герт Вилдерс, выступающий против военной поддержки Украины и ее принятия в ЕС.
Вероятное возвращение Дональда Трампа
На данный момент в Североатлантическом альянсе обеспокоены возможным возвращением Дональда Трампа на пост президента США. В материале отмечают, что Марк Рютте не боялся откровенно говорить с Трампом, и даже публично возражал ему во время визита в Белый дом. Тогда речь шла о возможном торговом соглашении между Европейским Союзом и США.
Как считают сторонники нидерландского политика, ключевым моментом может стать его длительный опыт в переговорах и поиск компромиссов в должности главы правительства.
Действующий генсек НАТО о Рютте
Йенс Столтенберг рассказал, что Рютте был его "другом и хорошим коллегой".
Он способный политик с большим опытом работы в должности премьер-министра. Но не мне решать, кто будет моим преемником,
– сказал Столтенберг.
Ранее заинтересованность в должности генсека НАТО также выражали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянс Кариньш.
Что известно о других кандидатах
- Кришьянис Кариньш также готов бороться за должность генсека НАТО. По словам его пресс-секретаря, глава МИД Латвии понимает угрозу со стороны России, а также имеет сильную позицию по отношению к Украине. Важным вкладом станет его опыт руководства в должности премьер-министра Латвии.
- Премьер Эстонии Кайя Каллас во время оборонного форума, организованного Politico, заявила о том, что она готова стать новым генсеком НАТО, если ее поддержат. В то же время она отметила то, кого все же считают основным фаворитом.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 31 августа подал в отставку, а сейчас заинтересован в должности генерального секретаря Североатлантического альянса. Важно то, что во времена Уоллеса, в мае 2023 года Британия официального объявила о передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Британцы первыми среди союзников приняли это решение.
- Министр финансов Канады Христя Фриланд также рассматривала то, чтобы занять пост генсека НАТО. Она тщательно анализирует политические процессы в Восточной Европе, поэтому ее кандидатура могла бы усилить Альянс, а также способствовать безопасности Украины. По словам политолога Николая Давидюка, избрание Фриланд станет "победой для Украины".