Ядерные угрозы Путина: Рютте дал совет странам НАТО относительно реакции на шантаж

Марк Рютте дал совет странам НАТО относительно ядерных угроз, которые звучат из России. Новый генеральный секретарь Альянса призвал государств-членов не бояться шантажа со стороны Путина.

Об этом Рютте сказал в интервью журналистам Sky News. Он отметил, что таким образом Кремль пытается ослабить поддержку Альянса для Украины.

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Что сказал новый генсек НАТО о ядерных угрозах Путина

Марк Рютте на вопрос журналистки, стоит ли реагировать странам НАТО на ядерные угрозы Путина, ответил, что нет.

Нет, не стоит, и они (члены НАТО – 24 Канал) и не обращают,

– подчеркнул генсек НАТО.

Он также отметил, что ядерные учения стран НАТО Steadfast Noon, которые начинаются на следующей неделе, должны продемонстрировать готовность Альянса ответить на угрозы Кремля. По словам Рютте, НАТО сильное и готово противостоять любому противнику.

"У нас есть все необходимое, чтобы гарантировать безопасность НАТО, противостоять любой угрозе. И нас никогда не запугают страны, не входящие в НАТО, которые пытаются нам угрожать. Это бесполезно, пусть он (Путин – 24 Канал) лучше прекратит это делать", - подчеркнул новый глава НАТО.

Справка! Учения Steadfast Noon начнутся 14 октября и будут проходить в Великобритании, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах. Это все продлится 2 недели.



Военные учения не будут предусматривать использование боевого оружия. Однако около 2 тысяч военных будут имитировать миссии, в которых самолеты будут нести американские ядерные боеголовки.

К слову, Марк Рютте 10 октября имел встречу с Владимиром Зеленским, который прибыл в Великобританию. Политики, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили План победы Украины, евроатлантическую интеграцию и военное усиление нашего государства.