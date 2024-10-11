Про це Рютте сказав в інтерв'ю журналістам Sky News. Він зазначив, що таким чином Кремль намагається послабити підтримку Альянсу для України.

До теми Дозвіл на удари далекобійною зброєю – справа окремих союзників, але юридично це можливо, – Рютте

Що сказав новий генсек НАТО про ядерні погрози Путіна

Марк Рютте на запитання журналістки, чи варто реагувати країнам НАТО на ядерні погрози Путіна, відповів, що ні.

Ні, не варто, та вони (члени НАТО – 24 Канал) й не звертають,

– наголосив генсек НАТО.

Він також наголосив, що ядерні навчання країн НАТО Steadfast Noon, які починаються наступного тижня, мають продемонструвати готовність Альянсу відповісти на погрози Кремля. За словами Рютте, НАТО сильне і готове протистояти будь-якому противнику.

"У нас є все необхідне, щоб гарантувати безпеку НАТО, протистояти будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякають країни, що не входять до НАТО, які намагаються нам погрожувати. Це марно, нехай він (Путін – 24 Канал) краще припинить це робити", - підкреслив новий очільник НАТО.

Довідка! Навчання Steadfast Noon розпочнуться 14 жовтня і проходитимуть у Великій Британії, Північному морі, а також Бельгії та Нідерландах. Це все триватиме 2 тижні.



Військові навчання не передбачатимуть використання бойової зброї. Однак близько 2 тисяч військових імітуватимуть місії, в яких літаки нестимуть американські ядерні боєголовки.

До слова, Марк Рютте 10 жовтня мав зустріч із Володимиром Зеленським, який прибув у Велику Британію. Політики, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили План перемоги України, євроатлантичну інтеграцію і військове посилення нашої держави.