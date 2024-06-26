В России отреагировали на назначение нового генсека НАТО

Марк Рютте официально вступил в должность генерального секретаря НАТО. Реакция России была скептической.

По информации российских СМИ, пресс-секретарь МИД Мария Захарова и председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявили, что политика НАТО не изменится, передает 24 Канал. В то же время Рютте в своем обращении поблагодарил членов Альянса за доверие и подчеркнул важность НАТО для коллективной безопасности.

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Как в России реагировали на назначение нового Генсека НАТО

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова скептически высказалась о новом главе Альянса, заявив, что "страны НАТО и генсек ничего не решают в Альянсе", и традиционно отметила, что "всем управляют США".

В то же время председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов также заявил, что политика НАТО в отношении России не изменится и организация обслуживает интересы США.

Как Рютте отреагировал на свое назначение

Марк Рютте, в своем обращении поблагодарил всех членов Альянса за доверие и отметил, что ожидает начала работы на новой должности.

Альянс есть и будет оставаться краеугольным камнем нашей коллективной безопасности. Возглавлять эту организацию – это ответственность, которую я не воспринимаю легкомысленно,

– сказал он.

Он также выразил восхищение работой своего предшественника Йенса Столтенберга, который обеспечивал выдающееся руководство в течение последних 10 лет.

Напомним, 26 июня Марка Рютте был официально назначен следующим генсеком НАТО. К своим полномочиям он приступит с 1 октября.