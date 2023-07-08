Премьер Нидерландов Рютте объявил об отставке: при чем здесь беженцы

В Нидерландах миграционный кризис перерос в государственный. Так, премьер-министр Марк Рютте 7 июля ушел в отставку.

Правительство Рютте распалось после того, как партии коалиции не смогли договориться об ограничениях для мигрантов. Новые парламентские выборы, вероятно, пройдут в ноябре.

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Не секрет, что у партнеров по коалиции очень разные взгляды на миграционную политику. Сегодня мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что эти разногласия непримиримы. Вот почему я предложил королю отставку всего кабинет,

– заявил Рютте.

Почему правительство уходит в отставку и при чем здесь беженцы

В Нидерланды продолжает прибывать множество беженцев, поэтому для них уже не хватает места. Это при том, что у этой страны одно из самых строгих антимиграционных законодательств в Евросоюзе.

Так что уже долгое время коалиция в Нидерландах вела переговоры о разрешении миграционного кризиса. Партия Рютте – VVD – предложила создать двухуровневую систему.

Она предполагала, что люди, находящиеся под угрозой преследования на родине, будут иметь больше прав на получение убежища, чем те, кто убегает из зоны боевых действий. Это касается времени пребывания в Нидерландах и права на воссоединение семьи.

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Однако самая маленькая партия коалиции – либеральный "Христианский союз" – выступила против идеи VVD. Поэтому Рютте поставил ультиматум: либо правительство к летним каникулам достигает договоренности о миграции, либо его партия уходит из коалиции. Поскольку договориться не получилось, министр объявил об отставке.

Марк Рютте возглавлял правительство Нидерландов с 2010 года.