Рубио попробовал себя в новой роли: госсекретарь США был диджеем на свадьбе

Государственный секретарь США Марко Рубио, похоже, добавил к своему и без того широкому перечню обязанностей еще одну неожиданную роль – он исполнял роль диджея на свадьбе.

Видео, где американский госсекретарь стоит за диджейским пультом во время семейного празднования свадьбы, опубликовал заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети X. В подписи он пошутил, что тот "еще и свадьбу ведет как диджей".

Как Рубио справился с задачами диджея?

Как пишет The New York Post, Марко Рубио, которого иногда называют "секретарем всего", сочетает сразу несколько важных должностей в администрации Дональда Трампа. Речь идет об обязанностях госсекретаря, советника по национальной безопасности и руководителя Национального архива.

Он стал первым, кто одновременно занимает должности госсекретаря и советника по нацбезопасности со времен Генри Киссинджера в администрации Никсона.

При этом на поришеном видео Рубио видно за пультом: он в наушниках, сосредоточенно работает за ноутбуком рядом с профессиональным диджеем и даже, вероятно, подает сигнал изменить темп музыки. Тем временем гости празднования, по атмосфере похожего на ночной клуб в стиле Майами, танцуют в кругу.

Что известно о других диджеях во власти США?

В то же время в издании отмечают, что Рубио не единственный "диджей" в Белом доме. Сам Трамп известен тем, что часто сам выбирает музыку на вечеринках в Мар-а-Лаго.

Особенно ему нравятся шоу-тюны, но больше всего его ассоциируют с песней YMCA группы Village People. Президент даже в шутку называет этот трек "неофициальным гей-гимном" и выполняет под него свой фирменный танец.

Своими любимыми танцевальными движениями Трамп отпраздновал и официальное вступление в должность 47-го президента страны в 2025-м во время церемонии в гольф-клубе с участием около 500 гостей.

В то же время жена главы Белого дома, Мелания Трамп, по его словам, не одобряет таких выступлений и просит его воздержаться от танцев, считая это "непрезидентским поведением".

Как Рубио высказывается об Украине?

В марте один из крупнейших консервативных форумов в США провел опрос среди кандидатом в президенты от Республиканской партии. Как сообщает Reuters, результаты показали четкую концентрацию поддержки в среде консерваторов вокруг Джей Ди Вэнс и Марко Рубио. Другие потенциальные кандидаты получили не более 2% голосов каждый.

Государственный секретарь США не так давно заявил, что отсутствие компромиссов со стороны Украины в переговорах по завершению войны будет означать ее дальнейшее затягивание. Он отметил, что Соединенные Штаты не навязывают Украине никаких решений и ключевое слово в этом вопросе должно принадлежать именно Киеву.

А во время саммита G7 во Франции между Рубио и высокой представительницей ЕС по внешней политике Кайей Каллас возникла напряженная дискуссия. Причиной стала критика со стороны европейского дипломата относительно недостаточного давления США на Россию.

По данным источников, Каллас напомнила Рубио его предыдущие заявления о том, что в случае затягивания войны Россией терпение Вашингтона иссякнет и США могут прибегнуть к дополнительным шагам.