Відео, де американський держсекретар стоїть за діджейським пультом під час сімейного святкування весілля, опублікував заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно у соцмережі X. У підписі він пожартував, що той "ще й весілля веде як діджей".

Як Рубіо впорався із завданнями діджея?

Як пише The New York Post, Марко Рубіо, якого іноді називають "секретарем усього", поєднує одразу кілька важливих посад в адміністрації Дональда Трампа. Йдеться про обов'язки держсекретаря, радника з національної безпеки та керівника Національного архіву.

Він став першим, хто одночасно обіймає посади держсекретаря і радника з нацбезпеки з часів Генрі Кіссінджера в адміністрації Ніксона.

При цьому на поришеному відео Рубіо видно за пультом: він у навушниках, зосереджено працює за ноутбуком поруч із професійним діджеєм і навіть, імовірно, подає сигнал змінити темп музики. Тим часом гості святкування, за атмосферою схожого на нічний клуб у стилі Маямі, танцюють у колі.

Рубіо взявся виконувати обов'язки діджея: дивіться відео

Що відомо про інших діджеїв у владі США?

Водночас у виданні зазначають, що Рубіо не єдиний "діджей" у Білому домі. Сам Трамп відомий тим, що часто сам обирає музику на вечірках у Мар-а-Лаго.

Особливо йому подобаються шоу-тюни, але найбільше його асоціюють із піснею YMCA гурту Village People. Президент навіть жартома називає цей трек "неофіційним гей-гімном" і виконує під нього свій фірмовий танець.

Своїми улюбленими танцювальними рухами Трамп відсвяткував і офіційний вступ на посаду 47-го президента країни у 2025-му під час церемонії в гольф-клубі за участі близько 500 гостей.

Водночас дружина очільника Білого дому, Меланія Трамп, за його словами, не схвалює таких виступів і просить його утриматися від танців, вважаючи це "непрезидентською поведінкою".

Як Рубіо висловлюється про Україну?

У березні одне з найбільших консервативних форумів у США провело опитування серед кандидатом у президенти від Республіканської партії. Як повідомляє Reuters, результати показали чітку концентрацію підтримки в середовищі консерваторів навколо Джей Ді Венс та Марко Рубіо. Інші потенційні кандидати отримали не більше ніж 2% голосів кожен.

Державний секретар США не так давно заявив, що відсутність компромісів з боку України в переговорах щодо завершення війни означатиме її подальше затягування. Він наголосив, що Сполучені Штати не нав'язують Україні жодних рішень і що ключове слово у цьому питанні має належати саме Києву.

А під час саміту G7 у Франції між Рубіо та високою представницею ЄС із зовнішньої політики Каєю Каллас виникла напружена дискусія. Причиною стала критика з боку європейської дипломатки щодо недостатнього тиску США на Росію.

За даними джерел, Каллас нагадала Рубіо його попередні заяви про те, що у разі затягування війни Росією терпіння Вашингтона вичерпається і США можуть вдатися до додаткових кроків.