Развитие наиболее вероятного сценария началось

Не имея инструментов давления на Россию, Дональд Трамп поворачивается спиной к российско-украинской войне и идет заниматься другими делами – в западном полушарии, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Проблему войны в Украине Трамп объявляет европейской и перебрасывает на европейцев. Это – очень ожидаемо.

Что делать?

1. Не нервничать, потому что реализуется заранее предусмотренный вероятный сценарий, что же тут уж нервничать. Кто не очаровывался обещаниями мира за 24 часа, тот теперь не разочарован.

2. Усиливать сотрудничество с Европой.

3. Усиливать сотрудничество с (потенциальными) союзниками в Соединенных Штатах. Это прежде всего консервативные республиканцы, а также демократы, и далее по списку: мэры, университеты, церкви, бизнес, общественные организации и тому подобное.

4. Забыть даже думать о выборах.