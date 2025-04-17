Дело не в Трампе

О "пережидании" Дональда Трампа говорят, абстрагируясь от того, что реальных инструментов его отстранения от должности в течение 4 лет нет, а гипотетическое поражение Республиканской партии на выборах через 1,5 года просто будет означать политическое противостояние между ветвями власти, а не смену политики. Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Проблема не в Трампе. Приведу яркий пример.

Городской голова Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля 2025 года днем Александра Овечкина.

"Сегодня мы собрались на Capital One Arena как вашингтонцы, как хоккейные болельщики и как поклонники Great 8, чтобы отпраздновать это удивительное достижение Овечкина. Поблагодарить его за то, что был с "Вашингтон Кэпиталс" всю свою карьеру в НХЛ и стал невероятно важным. 11 апреля 2025 года объявляю Днем Овечкина в Вашингтоне, округ Колумбия. Рекомендую всем горожанам отметить это событие".

Сама Мюриэл Баузер – демократка. Овечкин – рашист, сторонник бункерного психопата и его политики. Хоккеист неоднократно это подчеркивал.

Прошла неделя после теракта в Кривом Роге. Пару дней до теракта в Сумах. А в Вашингтоне – день рашистской сво*очи. Нет, реально почитайте о нем – он в команде Владимира Путина, постоянно рассказывает, как любит свою террористическую власть. Но в Вашингтоне "его день". Потому что тот хорошо забрасывает шайбы, и этим очень радует местный плебс.

Повторяю, речь не о MAGA, а о политике-демократе. Итак, в США огромные проблемы с моралью. Трамп – это следствие этих проблем, а не причина.