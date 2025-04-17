Річ не в Трампі

Про "перечекання" Дональда Трампа говорять, абстрагуючись від того, що реальних інструментів його усунення з посади протягом 4 років немає, а гіпотетична поразка Республіканської партії на виборах через 1,5 року просто означатиме політичне протистояння між гілками влади, а не зміну політики. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Проблема не в Трампі. Наведу яскравий приклад.

Міська голова Вашингтона Мюріел Баузер оголосила 11 квітня 2025 року днем Алєксандра Овечкіна.

"Сьогодні ми зібралися на Capital One Arena як вашингтонці, як хокейні вболівальники і як шанувальники Great 8, щоб відсвяткувати це дивовижне досягнення Овечкіна. Подякувати йому за те, що був з "Вашингтон Кепіталс" усю свою кар'єру в НХЛ і став неймовірно важливим. 11 квітня 2025 року оголошую Днем Овечкіна у Вашингтоні, округ Колумбія. Рекомендую всім містянам відзначити цю подію".

Сама Мюріел Баузер – демократка. Овечкін – рашист, прихильник бункерного психопата і його політики. Хокеїст неодноразово це підкреслював.

Минув тиждень після теракту у Кривому Розі. Пару днів до теракту у Сумах. А у Вашингтоні – день рашистської на*олочі. Ні, реально почитайте про нього – він у команді Владіміра Путіна, постійно розказує, як любить свою терористичну владу. Але у Вашингтоні "його день". Бо той добре закидає шайби, і цим дуже радує місцевий плебс.

Повторюю, мова не про MAGA, а про політикиню-демократку. Отже, у США величезні проблеми з мораллю. Трамп – це наслідок цих проблем, а не причина.