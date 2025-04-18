Розвиток найімовірнішого сценарію розпочався

Не маючи інструментів тиску на Росію, Дональд Трамп повертається спиною до російсько-української війни й іде займатися іншими справами – у західній півкулі, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії. Про це заявив Валерій Пекар, інформує 24 Канал.

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Проблему війни в Україні Трамп оголошує європейською й перекидає на європейців. Це – дуже очікувано.

Що робити?

1. Не нервувати, бо реалізується завчасно передбачений найімовірніший сценарій, що ж тут вже нервувати. Хто не зачаровувався обіцянками миру за 24 години, той тепер не розчарований.

2. Посилювати співпрацю з Європою.

3. Посилювати співпрацю з (потенційними) союзниками у Сполучених Штатах. Це передусім консервативні республіканці, а також демократи, і далі по списку: мери, університети, церкви, бізнес, громадські організації тощо.

4. Забути навіть думати про вибори.