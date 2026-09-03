Об этом пишет The Wall Street Journal.

Что известно об аварийной ситуации, произошедшей на борту самолета с министром США?

По информации издания, реактивный самолет Gulfstream C-37A изменил курс из-за неисправности правого двигателя. На борту находились 14 человек, среди которых были Маллин и другие высокопоставленные чиновники Министерства внутренней безопасности США. Во время полета пилот сообщил авиадиспетчерам о критической ситуации.

"Мы только что потеряли правый двигатель и хотим объявить о чрезвычайной ситуации",

– сообщил он.

Несмотря на неисправность, самолет успешно приземлился. В результате инцидента никто из 14 человек на борту не пострадал.

Марквейн Маллин после приземления публично поблагодарил экипаж за профессиональную работу. По его словам, посадка на одном двигателе прошла спокойно и без паники. В то же время пилоты признались, что ранее никогда не сталкивались с подобной ситуацией.

По данным Береговой охраны США, этот модифицированный бизнес-джет используется для перевозки должностных лиц еще с 2002 года. Ранее в Министерстве внутренней безопасности неоднократно заявляли, что правительственный самолет имеет значительный износ, а его системы авионики и связи уже устарели.

В 2025 году бывшая глава ведомства Кристи Ноем приобрела два новых самолета Gulfstream 700 для официальных поездок руководства. Почему Маллин не воспользовался одним из новых самолетов, пока неизвестно.

Напомним, на севере Кении разбился экскурсионный вертолет, поэтому погибли все семь человек, находившиеся на борту. Среди жертв трагедии – 42-летний американский мультимиллионер и ресторанный предприниматель Роджер Дуарте, который в свое время вошел в список Forbes "30 до 30". Также погибли еще четверо граждан США, директор разведки Эквадора и его жена.