В Турции в заливе Мармариса увидели "акулу": отдыхающие отбивались от нее шваброй

Вчера, 4 июля, возле одного из пляжей Мармариса в Турции заметили похожую на акулу рыбу. Она подплыла слишком близко к людям в море, чем изрядно испугала некоторых отдыхающих. Но один из них взял ситуацию в свои руки и отогнал животное шваброй.

Неизвестно, действительно ли то была акула

Сначала на морскую жительницу никто не обращал внимания, но потом ее заметили и начали кричать, что рядом акула. Тогда один из отдыхающих вдруг достал откуда-то швабру и ударил рыбу по голове – она отплыла.

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Отдыхающие на пляже Мармариса отбивались от "акулы" шваброй: смотрите видео



Это зрелище сняли на видео. Ролик быстро стал вирусным, распространился в сети, а также вызвал спор среди пользователей. Некоторые из них утверждали, что на видео была не акула, а средиземноморский сарган. Их часто путают с акулами из-за характерного плавника на спине.

Однако автор видео не соглашался с такими комментариями. Он убежден, что видел акулу, равно как и другие отдыхающие на том пляже. Все они были уверены, что к ним подплыла морская хищница.

На инцидент отреагировали и в муниципалитете Мармариса. Там заявили, что очевидно – рыба, которую увидели на общественном пляже и приняли за акулу, действительно была сарганом.

По мнению специалистов это – невинное животное. Вот почему вам не нужно брать с собой швабру, когда вы идете в море,

– сообщили в муниципалитете.

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