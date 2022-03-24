Мародер-неудачник прострелил себе ногу украденным оружием
24 марта 2022 , 20:19Читати новину українською
Источник:полиция Киевской области
Двое мародеров на Киевщине решили ограбить дом. Их "приключение" не получило счастливого конца.
19 марта двое мародеров проникли в чужой дом. Они украли боеприпасы, помповое ружье, мачете, сабли, ножи, также забрали видеотехнику, мобильные телефоны и ценности.
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Завершение"приключения"
Впоследствии 21-летний мужчина, испугавшись обстрела оккупантов, ухватился за похищенное оружие и прострелил себе ногу. После этого правоохранители задержали мародера-неудачника и его 26-летнего друга.
За мародерство во время войны мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.
Фото мародеров и похищенных ими вещей:
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