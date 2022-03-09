Мародер украл блок сигарет из магазина в Виннице

Во время комендантского часа ночью 9 марта полицейские задержали в Виннице мародера. Он обокрал магазин – вынес блоки сигарет.

Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области. Теперь ему светит до 8 лет тюрьмы даже за мелкую кражу.

Внимание Во время комендантского часа обворовал магазин и аптеку: в Винницкой области задержали мародера

Все это – согласно последним изменениям в законодательстве в условиях военного положения. В настоящее время мародера поместили в изолятор временного содержания.

Муж уже раньше привлекался к ответственности: детали преступления

Приблизительно в два часа ночи на пульт охраны полиции поступил сигнал тревоги. Мужчина повредил окно и обворовал магазин – вынес несколько блоков сигарет.

Тот пытался скрыться, но экипаж полиции охраны задержал 36-летнего злоумышленника вблизи магазина.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Согласно последним изменениям в законодательстве, ужесточили ответственность за мародерство. В частности, любые кражи, совершенные в условиях военного положения, равняются тяжким преступлениям, за что предусмотрено наказание – до 8 лет лишения свободы.

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