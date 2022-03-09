Мародер украл блок сигарет из магазина в Виннице
Источник:Нацполиция Винницкой области
Во время комендантского часа ночью 9 марта полицейские задержали в Виннице мародера. Он обокрал магазин – вынес блоки сигарет.
Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области. Теперь ему светит до 8 лет тюрьмы даже за мелкую кражу.
Внимание Во время комендантского часа обворовал магазин и аптеку: в Винницкой области задержали мародера
Все это – согласно последним изменениям в законодательстве в условиях военного положения. В настоящее время мародера поместили в изолятор временного содержания.
Муж уже раньше привлекался к ответственности: детали преступления
Приблизительно в два часа ночи на пульт охраны полиции поступил сигнал тревоги. Мужчина повредил окно и обворовал магазин – вынес несколько блоков сигарет.
Тот пытался скрыться, но экипаж полиции охраны задержал 36-летнего злоумышленника вблизи магазина.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.Подчеркиваем! Согласно последним изменениям в законодательстве, ужесточили ответственность за мародерство. В частности, любые кражи, совершенные в условиях военного положения, равняются тяжким преступлениям, за что предусмотрено наказание – до 8 лет лишения свободы.
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