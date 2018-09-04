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"Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко

Антикоррупционный майдан 203 Читати новину українською

Розбираючись в економічних, соціальних і політичних функціях держави, говорять про демократичні цінності, захист прав і свобод людини, комфортні умови для ведення бізнесу не на словах, а на практиці. Тобто, про ті показники ефективної держави, якої за 27 років незалежності так і не було збудовано. Та чотири роки тому ми мало не втратили все, включно з шансом хоч колись збудувати ефективну державу.

Оборонні функції є одними із основних, бо від них залежить фізичне існування держави як такої. Згідно з Конституцією, захист суверенітету, гарантування економічної та інформаційної безпеки України є найважливішими функціями держави, а коли відбувається війна, найперше завдання держави – це захист території, державних кордонів, громадян від зовнішньої агресії.

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Сказати, що в час, коли почалась війна, держава була неспроможна захищатись – нічого не сказати. Армії фактично не було. Відповідно до так званого "рейтингу військової міці", Global Firepower Index, кількість озброєння на службі української армії протягом 10 довоєнних років скоротилась в рази, при чому найшвидше – в останні два роки перед війною.

2018
Поточний рейтинг України у Global Firepower Index – 29

Наприклад, загальна кількість літальних апаратів з близько двох з половиною тисяч в 2003 скоротилась до 400 в 2014. При цьому лише за два роки до війни їх кількість зменшилась більше ніж удвічі. Те саме стосується кількості танків – їх за ці ж два роки поменшало на понад 500. Аналогічно з військово-морською технікою: з 70 одиниць у 2012 їх кількість скоротилась до 25 у 2014.

Куди ділась вся ця техніка? Фіктивно списувалась, щоб на її продажу заробило керівництво держави і їхні "подєльнікі"? Чому на місце проданої техніки не закуповували нову? Сьогодні відповідь очевидна всім – Україну готували здати без бою Росії. Фактично, це свідчить про те, що регіонали – а це був саме час правління Януковича і "Партії регіонів", з якої походив і міністр оборони – не тільки привели в Україну війну, але й знищили її можливість себе захистити.

До чого це призвело, ми всі бачили на власні очі – коли захищати країну довелось добровольцям, які йшли на війну фактично голі і босі. Згадуйте про це щоразу, як якийсь регіонал в надії отримати ваші голоси на виборах з екранів телевізорів розказуватиме про те, що для них головне – мир. Вони привели в Україну війну і через них захищати країну довелося ціною свого життя мирному населенню, яке не знало як, не вміло і взагалі не повинно було воювати, якби обороноздатність держави планомірно, систематично і цілеспрямовано на знищувалась.

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Але що важливо: хіба абсолютна більшість нинішнього керівництва держави, включно з чинним президентом, який був міністром в кабінеті Азарова, не знали, не бачили цього? А якщо знали, чому мовчали? Бо були, як говорять, "в темі і в долі"?

І що найгірше – російські танки проїхали би Україною як по маслу, якби не добровольчий рух. Не всі військові генерали, не 25-тисячна СБУ, не 150-тисячні Збройні сили і не 200-тисячне МВС пішло захищати Україну від російських найманців на Донбасі після здачі без бою Криму, а добровольці, які настільки любили країну, що йшли на війну фактично без зброї, без техніки і без підтримки.

Хіба Порошенко не знав, що тривають бої під Іловайськом, коли стягував в Київ війська і техніку для участі в параді до Дня Незалежності? Хіба він не знав про них, коли водночас на його ім'я відкривався офшор для виведення грошей з України, щоби не платити податки? Податки, які, між іншим, повинні були піти на армію. І в той час, як вся країна, згадайте, збирала по 5 гривень на підтримку військовим, коли вчителька чи пенсіонер зі своїх мізерних доходів віддавали останнє на підтримку армії, він готувався виводити з країни мільйони.

Порошенко
Петро Порошенко "щиро перепросив", що не виконав свою обіцянку щодо АТО

Тепер, через чотири роки українсько-російської війни, яку навіть війною весь цей час не називали, президент "щиро перепрошує" за те, що не виконав свою обіцянку закінчити АТО за "години, а не місяці".

За прийнятим у 2014 законом "Про очищення влади" все найвище командування Збройних сил підпадало під люстрацію. Однак до половини з них заборону обіймати посади не було застосовано. У тому числі через те, що – президент скасував їхню люстрацію. Фактично, нашим захистом керували ті самі люди, які брали учать в її руйнуванні всі попередні роки.

Можливо, вибачатись би не довелось, якби командувати армією президент не призначав тих же людей, які брали участь в її розвалюванні за часів Януковича? Можливо, вибачатись би не довелось, якби армія була забезпечена боєприпасами? Чотири з половиною роки війни, а в Україні досі немає свого патронного заводу. Зате побудували катери на заводі Порошенка. Можливо, вибачатись би не довелось, якби Президент виконав свою обіцянку подолати корупцію, а не очолив її. 

Лише одне НАБУ викрило корупційні оборудки в оборонно-промисловому комплексі на суму понад 716 мільйонів гривень. Найчастіший злочин – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Кошти розкрадаються на закупівлі палива для Міноборони, двигунів для танків, автомобілів "швидкої", на будівництві лінії оборони, облаштуванні державного кордону – так званий проект "Стіна". При цьому тих, хто під виглядом нових продавав армії старі, а інколи неробочі двигуни, кидаються брати на поруки депутати від БПП і Батьківщини. 

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Це як взагалі? Коли кошти народу, які ми платимо для забезпечення обороноздатності держави, крадуть в тих, хто фізично захищає державу, це – мародерство ціною людських життів. Але мало того – цих мародерів ще й захищають ніби-то представники народу в парламенті!

Можливо, вибачатись би не довелось, якби чотири роки тому ми з вами, виборці, знали стільки, скільки знаємо сьогодні, і не обирали би до парламенту і в президенти тих, хто за десятки років при владі вже довів, що готовий пожертвувати інтересами держави заради задоволення власних амбіцій і наповнення власних кишень.

Усі ті, хто десятками років був владою в Україні, повинні піти, і для цього нам з вами потрібно не дати їм жодного шансу вже на наступних виборах. Якщо ви, звісно, хочете жити в Україні.

Автор: Александра Дрик
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Украина – Россия Видеоблоги Конституция Петр Порошенко Коррупция Добровольцы АТО Виктор Янукович Партия регионов Антикоррупционный майдан
Источник: 24 канал
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