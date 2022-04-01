Россияне подделали сообщение главы Сумской ОВА и пугают украинцев "мародерами"

В Центре противодействия дезинформации сообщили о вражеском фейке. Пропагандисты сфальсифицировали пост Олега Григорова, якобы он призывает выезжать с Сумщины с бытовой техникой и электроникой.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Зачем россияне создали фейк о мародерах на Сумщине

По данным Центра противодействия дезинформации, оккупанты стремятся оставить украинцев под обстрелами. Сделать так, чтобы было больше жертв среди мирного населения, – их целенаправленная тактика. Враг стремится сорвать эвакуацию гражданского населения из опасных районов на Сумской области, а потому пугает мародерами.

Российские пропагандисты распространяют сфальсифицированный скриншот сообщения председателя Сумской ОВА об эвакуации из прифронтовых районов. В фейковом сообщении говорится о том, что якобы "из-за участившихся случаев мародерства" жителям рекомендуют во время эвакуации вывозить с собой все ценные вещи, в частности бытовую технику. В оригинальном сообщении нет ни одного упоминания о мародерстве. В нем содержится информация о ходе эвакуации из приграничных районов и контакты штабов, которые помогают людям выехать в безопасные районы,

– объяснили в ЦПД.



Фейковое "сообщение" Олега Григорова о мародерах на Сумщине / Фото со страницы ЦПД

Справка. Фото, использовано в российских пабликах, – реальное. Его сделали для агентства AP весной 2022 года. Россияне все три года используют его, чтобы очернить украинскую армию. Вот только солдаты не воруют стиралку – они переносят товары из разрушенного магазина. События происходят в Харькове. Интересно, что враг опубликовал фото с пропагандистским посылом после того, как весь мир увидел мародерства россиян.

Итак, враг пытается подорвать доверие украинцев к местной власти и военным, посеять зерна страха за оставленное имущество, усложнить эвакуационные мероприятия и дестабилизировать тыл в приграничных районах.