В преддверии туристический центр Марокко Марракеш накрыла песчаная буря. Она погрузила город в хаос, превратив его в красную пустыню.

Город в один момент буквально погрузился в темноту. Произошло это, когда его накрыла мощная песчаная буря. Она заслонила небо и оставила после себя жуткие последствия.

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Марракеш погрузился в темноту

В Главном управлении метеорологии отметили, что вместе с песчаной бурей были сильные порывы ветра. Их скорость достигала 80 километров в час.

Собственно, мощные ветры нанесли значительный материальный ущерб. Они уничтожали деревья, сооружения и инфраструктуру города.

Кроме того, местные СМИ пишут, что в результате шторма погиб один человек. Стихия унесла его жизнь у площади Джемаа-эль-Фна.

18-летний юноша погиб после того, как на него упало дерево в районе Белк-стрит у площади Джемаа-эль-Фна,

– говорят в местных СМИ.

Официально имя пострадавшего не разглашается. Известно также, что придавило также другое лицо. Оно едва выжило после этого.

Еще один человек был серьезно ранен у Баб Аль-Футуха на площади Джемаа-эль-Фна. От сильного ветра на него упало массивное колесо,

– говорят в сообщении.

Тем временем русский Уссурийск мощно залило. Известно, что вода прорвала плотину. Кроме того, в городе звучала сирена, извещая жителей об угрозе.

Что известно о наводнениях в Уссурийске

Начнем с того, что он расположен в Приморском крае на Дальнем Востоке. Там мощная вода прорвала дамбу, с помощью которой город защищали от наводнений.

Местами уровень воды достигал трех этажей. Известно, что 12 августа в городе выпало ориентировочно 117 миллиметров осадков. Месячная же норма в этом регионе – 120 – 130 миллиметров.

Ранее в городе объявили эвакуацию из-за паводка. В пункты временного размещения перевезли более 200 человек,

– заявили оккупанты.