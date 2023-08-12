Місто в один момент буквально поринуло в темряву. Сталося це тоді, коли його накрила потужна піщана буря. Вона затулила небо та залишила після себе моторошні наслідки.

Читайте також Буде спекотно та сонячно: коли в Україні пригріє до 37 градусів

Марракеш занурилося у темряву

У Головному управлінні метеорології зазначили, що разом з піщаною бурею були сильні пориви вітру. Їхня швидкість сягала 80 кілометрів на годину.

Власне, потужні вітри завдали значних матеріальних збитків. Вони нищили дерева, будівлі та інфраструктуру міста.

Крім того, місцеві ЗМІ пишуть, що внаслідок шторму загинула одна людина. Стихія забрала її життя поблизу площі Джемаа-ель-Фна.

18-річний юнак загинув після того, як на нього впало дерево в районі Белк-стріт поблизу площі Джемаа-ель-Фна,

– кажуть у місцевих ЗМІ.

Офіційно ім'я постраждалого не розголошують. Відомо також, що придавило також іншу особу. Вона заледве вижила після цього.

Ще один чоловік був серйозно поранений у Баб Аль-Футух на площі Джемаа-ель-Фна. Від сильного вітру на нього впало масивне колесо,

– кажуть у повідомленні.

Тим часом російський Уссурійськ потужно залило. Відомо, що вода прорвала дамбу. Крім того, у місті лунала сирена, сповіщаючи мешканців про загрозу.

Що відомо про повені в Уссурійську

Почнімо з того, що він розташований у Приморському краю, що на Далекому Сході. Там потужна вода прорвала дамбу, з допомогою якої місто захищали від повеней.

Місцями рівень води сягав трьох поверхів. Відомо, що 12 серпня у місті випало орієнтовно 117 міліметрів опадів. Місячна ж норма у цьому регіоні – 120 – 130 міліметрів.

Раніше у місті оголосили евакуацію через паводок. До пунктів тимчасового розміщення перевезли понад 200 людей,

– заявили окупанти.