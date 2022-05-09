Марш насильников и убийц, – в украинском МИДе жестко высказались о параде в Москве

В Москве 9 мая проходит традиционный шабаш, который в Кремле называют парадом. В МИД Украины прокомментировали это действо.

Подчеркнули, что на марш вышли насильники и убийцы. Это пропагандистское шоу, не имеющее ничего общего с победой во Второй мировой.

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Маршируют военные преступники

В МИДе прокомментировали, что мир сегодня очень хорошо видит, кто марширует по Красной площади. Нужно принять факт, какой на самом деле является российской армия. 8 лет назад она развязала войну на Донбассе, а 24 февраля 2022 года совершила полномасштабное нападение на Украину.

Российские солдаты – это военные преступники, не имеющие понятия о чести. Они насилуют и варварски убивают женщин и мужчин, детей и пожилых людей, а также домашних животных,

– подчеркнули дипломаты.

В то время как одна часть солдат идет маршем в Москве, другая – бьет ракетами по жилым кварталам, больницам и роддомам, театрам и библиотекам. Захватчики грабят и уничтожают временно оккупированные города и деревни в Украине.

Россия десятилетием готовилась к войне

Пока мир десятилетиями повторял "Никогда снова" и стремился не допустить новой трагедии, российская пропаганда готовила мир к новой войне. Россиян пугали мифической угрозой от Запада и переписывали историю. Они манипулировали и оправдывали преступления российского режима. Оккупанты маскировали под "патриотическое воспитание" тотальную милитаризацию общества. Это объясняет, что 70% граждан этой страны поддерживают путинскую войну.

В МИДе отметили, что мир никогда не забудет преступления России. Она разрушила систему интернациональной безопасности. Это государство-агрессор, терроризирующий весь мир. Вместе мы должны остановить его.

Как проходит парад

На Красной площади утром 9 мая стартовало традиционное победобесие. Устроили праздник на костях.

Россия стащила остатки своей техники, которую не успела потерять в Украине. Примечательно, что воздушная часть парада была отменена.

Интересно – Чего ждать от Путина в течение 9 мая: