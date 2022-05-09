Марш насильников и убийц, – в украинском МИДе жестко высказались о параде в Москве
Источник:МИД
В Москве 9 мая проходит традиционный шабаш, который в Кремле называют парадом. В МИД Украины прокомментировали это действо.
Подчеркнули, что на марш вышли насильники и убийцы. Это пропагандистское шоу, не имеющее ничего общего с победой во Второй мировой.
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Маршируют военные преступники
Российские солдаты – это военные преступники, не имеющие понятия о чести. Они насилуют и варварски убивают женщин и мужчин, детей и пожилых людей, а также домашних животных,
– подчеркнули дипломаты.
В то время как одна часть солдат идет маршем в Москве, другая – бьет ракетами по жилым кварталам, больницам и роддомам, театрам и библиотекам. Захватчики грабят и уничтожают временно оккупированные города и деревни в Украине.
Россия десятилетием готовилась к войне
Пока мир десятилетиями повторял "Никогда снова" и стремился не допустить новой трагедии, российская пропаганда готовила мир к новой войне. Россиян пугали мифической угрозой от Запада и переписывали историю. Они манипулировали и оправдывали преступления российского режима. Оккупанты маскировали под "патриотическое воспитание" тотальную милитаризацию общества. Это объясняет, что 70% граждан этой страны поддерживают путинскую войну.
В МИДе отметили, что мир никогда не забудет преступления России. Она разрушила систему интернациональной безопасности. Это государство-агрессор, терроризирующий весь мир. Вместе мы должны остановить его.
Как проходит парад
На Красной площади утром 9 мая стартовало традиционное победобесие. Устроили праздник на костях.
Россия стащила остатки своей техники, которую не успела потерять в Украине. Примечательно, что воздушная часть парада была отменена.
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