Почти 100 тысяч поляков с плакатами и флагами: в Варшаве состоялся Марш Независимости

11 ноября в Варшаве отпраздновали 106 лет независимости. Участники марша облачились в одежду национальных цветов, а также несли плакаты и флаги.

Официальным лозунгом парада было "Сила Великой Польши – это мы", передает 24 Канал.

Смотрите также Сочетание живописных пейзажей и потрясающих историй: самые красивые города Польши 2024 года

Как прошел Марш Независимости в Варшаве

Марш начался с массового исполнения гимна. Затем колонна направилась к Национальному стадиону. По дороге участники марша скандировали "Честь и слава героям" и "Бог, честь, отечество".

Некоторые участники во время шествия выкрикивали антиправительственные и антиукраинские лозунги. А также призывали к выходу Польши из ЕС.

Кроме этого, люди несли плакаты с надписями "Украинский геноцид на поляках 1939 – 1947. Помним" и "Украина! Почему не позволяешь похоронить наших матерей и отцов убитых ОУН-УПА и СС "Галичина".

Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Кто принял участие в шествии

Планировалось, что в марше примет участие около 100 тысяч человек, но, по данным управления столичной безопасности, пришло примерно 90 тысяч участников.

В Марше Независимости приняли участие представители оппозиционной партии "Право и справедливость" во главе с лидером Ярославом Качиньским, а также ультраправая, антиукраинская партия "Конфедерация" во главе со Славомиром Менценом.

Перед Маршем Независимости Мазовецкий воевода выдал запрет на использование пиротехники, но участники все равно жгли флаеры, запускали салюты и петарды.

Видео Софии Назаренко, 24 Канал

Это уже четырнадцатый Марш независимости, который организуют националистические силы. В предыдущие годы его сопровождали столкновения с полицией. В этом году арестовали около 70 человек. Среди задержанных были граждане, имевшие ножи, телескопические дубинки и кастеты.