В Киеве стартовал Марш защитников: фото и видео масштабного события

В центре Киева 24 августа закончился парад Вооруженных сил Украины. В 14:00 от парка Тараса Шевченко уже направился Марш защитников.

Марш защитников на 30-летие Независимости

Ветераны пройдут через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь до Крещатика и Майдана Независимости. Участие в шествии также принимают волонтеры и родственники военных.

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Первыми идут родственники погибших участников Революции Достоинства и павших воинов АТО и Операции объединенных сил. Далее в шеренге – военные медики, капелланы и ветераны из разных областей Украины.

Колонна марша будет разбита на 32 "коробки". Часть из них организовали по каждой из украинских областей.

Перед началом шествия участники несколько раз выкрикивали лозунги "Слава Украине – Героям слава". Также они спели известную песню о президенте России "Путин – ху*ло".

Марш защитников ко Дню Независимости / Фото Олега Климчука, Виктории Кутьиной, Марины Васильевой для 24 канала

Заметим, Марш защитников происходит в Киеве уже 3 год подряд.

Перед Маршем защитников в центре Киева шагали военные ВСУ. Всего в параде приняли участие около 5 тысяч служащих. На Крещатик выходили 3 колонны – пешая, воздушная и механизирована.

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