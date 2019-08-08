Марш Защитников: появились детали празднования Дня Независимости с участием ветеранов
Организационный комитет Марша Защитников Украины определил план торжеств ко Дню Независимости. Так, 24 августа состоятся марши с участием ветеранов, волонтеров и семей погибших воинов сразу в 6 городах Украины.
По состоянию на 7 августа свое участие в Марше Защитников подтвердили более 7 тысяч ветеранов со всей Украины и неустановленное количество гражданских, сообщил общественный активист и организатор Марша Андрей Медведько.
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Организационный комитет уже установил план мероприятий ко Дню Независимости. Он будет выглядеть так:
- 8:00 – 9:00 – сбор людей в парке имени Тараса Шевченко, формирования колонны перед корпусом одноименного университета;
- 9:00 – организованной походкой колонна отправится по своему маршруту;
- 9:30 – остановка перед центральным универмагом Украина, чтобы выровнять свой строй;
- 9:50 – колонна продолжит свое движение в направлении Майдана независимости Украины
- 10:20 – марш прибудет до Майдана и начнет равномерно занимать его площадь для проведения финальной части мероприятия;
- 10:50 – исполнения государственного гимна Украины, групповые фото и видеосессия, патриотические скандирование;
- 12:00 – завершение официальной части марша.
Далее часть людей пойдет на Михайловскую площадь к "Стене Памяти», где пройдет молебен по погибшим в бою и концерт.
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Оргкомитет получил заявки на отдельные колонны почти всех добровольческих формирований, волонтерских инициатив и отдельных ветеранских объединений численностью от 50 человек.
Участие в Марше подтвердило Синодальное управления военного духовенства ПЦУ и капелланы Протестантской церкви. Оргкомитет также прорабатывает вопрос межконфессиональной молитвы с привлечением всех конфессий Украины.
Кроме того, уже подтверждено проведение маршей-побратимов в 5 других городах Украины: во Львове, Николаеве, Сумах, Запорожье и Одессе.
Мы наблюдаем неожиданно сверхмощную консолидацию патриотического сообщества, которое поддерживает четкую военную составляющую современной Украины и готова это демонстрировать,
– заявил Андрей Медведько.
Почему состоится Марш Защитников, а не традиционный парад?Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. Гарант назвал ежегодный парад "помпезным и недешевым». Из-за экономии средств от отмены парада, он предлагает выделить 300 миллионов гривен для премий украинским военным. Премии получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры, военные, выполняющие задачи в зоне проведения ООС.
Следовательно, в этом году Украина будет отмечать День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве 24 августа пройдет Походка достоинства, участие в которой примет президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и тому подобное.
После этого глава государства выступит с обращением к украинцам. Позже в центре Киева состоится грандиозный концерт. Желание провести свое отдельное мероприятие выразили волонтерские и ветеранские организации. Он получил название Марша Защитников Украины.