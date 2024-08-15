Верещук рассказала, куда эвакуируют гражданских с Курщины

Сейчас прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курщины в Сумы. Этот вопрос обсуждается с военными.

Об этом 15 августа сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Возможность гуманитарного коридора для гражданских из Курщины

Также Верещук отметила, что сейчас существует возможность гуманитарного коридора в сторону России. Но это возможно только при условии соответствующего официального запроса с российской стороны.

"Сейчас такого запроса пока не поступало", – сообщила она.

Отметим, что юрист Екатерина Рашевская в комментарии Суспильному рассказала, что эвакуация граждан России на территорию Украины является крайней мерой, если исчерпаны все другие возможные варианты - это эвакуация в пределах оккупированной территории или эвакуация по запросу Москвы на территорию России.

Согласно ее словам, 180 до 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из приграничных регионов России. По российским данным, 120 тысяч эвакуировались в направлении России.