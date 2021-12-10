Маршрутка, которая попала в жуткое ДТП на Черниговщине, была переоборудована из грузового буса

У следствия появились новые детали относительно ДТП на Черниговщине. Маршрутка, попавшая в аварию, была переоборудованной из грузового буса.

Такие выводы появились после проведения технической экспертизы состояния маршрутки. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Обратите внимание Он может с собой что-то сделать, – жена водителя фуры из жуткого ДТП под Черниговом

Маршрутку переоборудовали заграницей

Мустафа Найем заявил, что маршрутку переоборудовали из грузового буса заграницей. Однако в какой именно стране – замминистра инфраструктуры не уточнил. По его словам, жертв аварии могло бы быть меньше, если бы не этот момент.

Жертв трагедии могло быть меньше, если бы это был автобус для перевозки пассажиров. Потому что задние кресла по сути просто сорвало из-за плохого крепления, и людей раздавило,

– заявил Найем.

Сейчас в Мининфраструктуры отслеживают, какой путь грузовой бус прошел в Украину. По предварительным данным, он пересек украинскую границу еще в 2010 году. Однако по документам он уже был оформлен как автобус.

В то же время столкнувшийся с маршруткой грузовик был без лицензии. Однако, по словам Найема, действующее законодательство сейчас этого и не требует. Исправить это планируют в следующем году.

ДТП с маршруткой на Черниговщине: главное

7 декабря возле села Брусилов на Черниговщине возле села Брусилов столкнулись маршрутка и грузовик.

Из-за аварии погибли 13 человек, среди которых и водитель маршрутки. Еще 7 человек получили травмы, 5 из которых находятся в тяжелом состоянии в больнице.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика не справился с управлением. По этой причине его задержали.

Водителю грузовика суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток.

К теме предлагаем сюжет о трагическом ДТП: смотрите видео