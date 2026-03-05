Будет ли этот март теплее или прохладнее прошлогоднего: объяснение синоптика

Значительных различий между нынешним мартом и показателей в этот же период прошлого года пока не предвидят. Температурные показатели ощутимо не будут отличаться от климатической нормы.

Об этом сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Каким будет нынешний март в этом году?

Синоптик объяснил, что сравнивать между собой погоду за 2 года не показательно, поскольку обычно это анализируют относительно климатической нормы, сформированной по данным с 1991 по 2020 годы, что позволяет делать качественные сравнительные анализы.

Относительно того, какие сейчас есть прогнозы, то пока мы не ожидаем существенных изменений, которые отличались бы от климатической нормы... Ожидаем, что только в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях значение средней месячной температуры будет на 1,5 – 2,5 градуса выше нормы,

– объяснил он.

Но отметим, что в прошлом году предсказывали, что среднемесячная температура воздуха в Украине в марте составит от 1 до 7 градусов тепла, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы. Впрочем, в результате показатели были несколько выше.

Укргидрометцентр сообщал, что март 2025 года был аномально теплым, среднемесячная температура воздуха в тот период наблюдалась выше климатической нормы на 2,4 – 5,8 градусов, а осадки в основном были в виде дождя.

В этом году синоптики снова прогнозируют среднемесячную температуру в пределах от 1 до 7 градусов тепла.

Что прогнозировали на март?