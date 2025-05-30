В Чехии учительнице, которая оправдывала вторжение России перед детьми, объявили приговор

Чешский суд признал учительницу Мартину Беднаржову виновной в отрицании российских военных преступлений в Украине. Ей назначили условное наказание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ČTK.

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Что известно о деле учительницы, которая оправдывала Россию

Мартина Беднаржова подняла тему Украины во время урока для восьмого класса в начале апреля 2022 года, через несколько недель после начала российского вторжения. Женщина заявила, что это был оправданный способ для россиян решить ситуацию и утверждала, что в Киеве "ничего не происходит".

Когда ученики попытались возразить, отметив, что по чешскому телевидению показывают горящий город, учительница заявила, что государственные телеканалы являются предвзятыми. Беднаржова утверждала, что "украинские нацистские группировки" на Донбассе систематически ликвидируют россиян с 2014 года.

Чешский суд трижды рассматривал дело учительницы. Дважды ее оправдали, во второй раз приговор подтвердил апелляционный суд. Однако в январе Верховный суд Чехии отменил приговоры и отправил дело на повторное рассмотрение.

В четверг, 29 мая, суд приговорил Мартину Беднаржову к семи месяцам условного срока с испытательным сроком 20 месяцев, а также запретил ей преподавательскую деятельность в течение трех лет.

Судья отметила, что агрессию России осудили большинство стран мира, о чем учительница должна была бы знать. В то же время если бы Беднаржова распространяла подобные тезисы среди друзей, то ее, вероятно, не привлекли бы к ответственности.

Здесь это вредно именно потому, что она выбрала детей в возрасте 13, 14 лет, которых взяла в заложники и которые ничего не могли сделать, кроме как сидеть там и впитывать ее взгляды,

– утверждает судья.

Мартину Беднаржову также обязали пройти курс для повышения своей медиаграмотности, поскольку, по словам судьи, у нее проблемы с различением дезинформации и пропаганды.

Кстати, недавно в Чехии вспыхнул скандал из-за учебника истории, где указано, что предки чехов пришли с территории современной Украины. Многие восприняли это как попытку "переписать историю". Однако эта информация соответствует научным представлениям о происхождении славянских племен.