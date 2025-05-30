Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ČTK.

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Що відомо про справу вчительки, яка виправдовувала Росію

Мартіна Беднаржова порушила тему України під час уроку для восьмого класу на початку квітня 2022 року, через кілька тижнів після початку російського вторгнення. Жінка заявила, що це був виправданий спосіб для росіян вирішити ситуацію та стверджувала, що у Києві "нічого не відбувається".

Коли учні спробували заперечити, зазначивши, що по чеському телебаченню показують палаюче місто, вчителька заявила, що державні телеканали є упередженими. Беднаржова стверджувала, що "українські нацистські угруповання" на Донбасі систематично ліквідовують росіян з 2014 року.

Чеський суд тричі розглядав справу вчительки. Двічі її виправдали, вдруге вирок підтвердив апеляційний суд. Однак у січні Верховний суд Чехії скасував вироки та відправив справу на повторний розгляд.

У четвер, 29 травня, суд засудив Мартіну Беднаржову до семи місяців умовного терміну з випробувальним терміном 20 місяців, а також заборонив їй викладацьку діяльність протягом трьох років.

Суддя зауважила, що агресію Росії засудили більшість країн світу, про що вчителька мала б знати. Водночас якби Беднаржова поширювала подібні тези серед друзів, то її, ймовірно, не притягнули б до відповідальності.

Тут це шкідливо саме тому, що вона обрала дітей віком 13, 14 років, яких взяла в заручники і які нічого не могли зробити, окрім як сидіти там і вбирати її погляди,

– стверджує суддя.

Мартіну Беднаржову також зобов'язали пройти курс для підвищення своєї медіаграмотності, оскільки, за словами судді, у неї проблеми з розрізненням дезінформації та пропаганди.

До речі, нещодавно у Чехії спалахнув скандал через підручник історії, де вказано, що предки чехів прийшли з території сучасної України. Багато хто сприйняв це як спробу "переписати історію". Однак ця інформація відповідає науковим уявленням про походження слов'янських племен.